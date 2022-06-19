Хрен проссышь

Российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы. Импортное сырье теперь им недоступно из-за санкций.

После введения пятого пакета санкций Евросоюза российские компании лишились целлюлозы необходимого типа. Ранее Россия ежегодно импортировала около 150 000 т из США, Швеции, Финляндии, Бельгии, Бразилии, Франции, Южной Кореи.

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Ну так и слава богу!

Страна, в которой больше всего леса на свете, импортирует целлюлозу! Из Бельгии и Южной Кореи в том числе, где лесов уже давно нет.

Если подразобраться, то мы многое из того, что сами должны поставлять всему миру, импортируем. Например, пектин из яблок аж из Китая, хотя своих яблок навалом. Древесный наполнитель кошкам ссать закупаем.

Всему виной, конечно, технологическая отсталость. Ну так надо преодолевать, пусть и как сейчас, через известное место. А если по-другому не получается?

Спасибо международному капиталу, учит нас дураков...

А.Б.