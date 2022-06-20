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Московский листок

Труп врага хорошо пахнет: умер Бурбулис

Опубликовано 20.06.2022 автором Юрий Скуратовский в разделе комментариев 0

Труп врага хорошо пахнет: умер Бурбулис

19 июня 2022 г. умер бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

В истории разрушения СССР останутся два знаменитых литовца:

Витаутас Ландсбергис и Геннадий Бурбулис: один разваливал Советский Союз в Литве, другой - в России, оба патологически ненавидели СССР.

Своей желчностью лицо Г. Бурбулиса напоминало лицо другого ненавистника СССР Збигнева Бжезинского.

По иронии судьбы Г. Бурбулис 19 лет состоял в КПСС, был преподавателем марксистско-ленинской философии в Уральском политехническом институте.

Это он стал автором знаменитой фразы из Беловежского соглашения: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование."

Ему принадлежит другая знаменитая фраза, прозвучавшая после расстрела Верховного Совета РФ и принятия ельцинской конституции 1993 г.: "Конституция, принятая 12 декабря, пусть через ухо, пусть через задницу принятая, – она есть и она является той правовой основой, которая необходима для продвижения вперед."

По инициативе Бурбулиса в 2015 году в "Ельцин-центре" открыли Народный университет российского конституционализма.

Недавно Альфред Кох, бывший заместитель председателя комитета по управлению имуществом мэрии Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, вице-премьер РФ 1997 г., назвал ельцинскую конституцию уродцем и подобием царского манифеста 1905 г., "где правительство было ответственно перед царем, а не перед парламентом, где силовики подчинялись царю, а не Думе и т. д.", в результате чего Россия к 2012 г. превратилась "во вполне оформившуюся диктатуру и угрозу для человечества".

По общему мнению, в период 1990-1992гг. Геннадий Бурбулис играл при Ельцине роль "серого кардинала", определяя принятие многих важнейших решений.

Он был единственным политиком в ближайшем окружении Ельцина, который мог зайти к президенту России без доклада.

Именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой учёных под руководством Егора Гайдара: перехода от плановой к рыночной экономике, либерализации цен, реорганизации налоговой системы, либерализации внешней торговли, приватизации, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как "команда Гайдара", что и было сделано.

В новом правительстве реформаторов, которое возглавил Гайдар, Бурбулис стал первым вице-премьером.

"Авторитет Бурбулиса для гайдаровской команды был... абсолютно непререкаемым, - писал Ельцин в «Записках президента». - Все вопросы с президентом министры решали через Геннадия Эдуардовича, то есть заходили в его кабинет, и если было нужно, он нажимал кнопку и напрямую говорил со мной".

Затем, однако, его влияние на Б. Н. Ельцина ослабло.

Впоследствии Г. Бурбулис был депутатом Госдумы и председателем Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации РФ, потом занимался научно-педагогической деятельностью.

В сентябре 2017 года в интервью украинскому телеканалу "NewsOne" Бурбулис назвал политику России в отношении Украины "трагедией, нарушением базовых норм и российского законодательства, и международного" и заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Незадолго до смерти Бурбулису задали вопрос, как он относится к "попыткам современной России возродить СССР", на что он ответил: "Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно".



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