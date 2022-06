Навести порядок в финансовой сфере страны и ее экономике можно, обеспечив системную устойчивость товарно-денежного обращения

Благодаря ошибкам законодательства «теневым бизнесом» у населения и государства ежегодно вымогается свыше 55 триллионов рублей

Денежное обращение, сбалансированное с товарным, является важным фактором развития экономики и расширенного воспроизводства национального капитала. Однако за более чем тридцатилетнее существование Российской Федерации власти так и не разработали научно обоснованной государственной финансовой политики как неотъемлемой части экономической политики. Следуя рекомендациям МВФ, Банк России бесконтрольно навязал стране денежно-кредитную политику, основными целями которой являются приоритет финансовых спекуляций, вымогательство громадных сумм денег у населения и вывоз капитала за рубеж. На их осуществлении в основном сфокусировано финансовое и банковское законодательство, пороки которого стараниями лоббистов обусловили развал отечественной экономики. При этом, как показано в публикации, только в результате присвоения узаконенных, а также откровенно криминальных «теневых доходов», их получатели вымогают у населения и бюджета страны ежегодно не менее 55 триллионов рублей. Значительная часть этих средств в валюте вывозится за рубеж.

Одной из основных причин развала российской экономики является искусственно созданный в стране дефицит денег. Возник он потому, что выпускаемую в обращение рублевую денежную массу законодательно предписано обеспечивать не товарами страны, а золотовалютными резервами Банка России. Однако в пересчете на рубли золота и валюты в стране все годы реформ оказывается недостаточно для баланса с денежной массой. При этом ее искусственно обесценивают постоянным занижением курса обмена рубля с долларом, лишая нашу национальную валюту тождественности с американской по реальной покупательной способности. Между тем, исходя из целей и смысла коммерции, денег в стране должно выпускаться в обращение столько, чтобы выкупались все востребуемые на рынке товары и услуги. Для этого государство регулированием в обороте размера денежной массы и составляющих стоимости товарооборота должно поддерживать в экономике баланс товарно-денежного обращения. Ввиду разнообразия и противоречивости интересов субъектов экономики осуществлять такое регулирование, кроме властей, никто не сможет. Но условия, необходимые для такого регулирования, и меры их обеспечения в российском законодательстве отсутствуют. О причинах правового нигилизма, угрожающего национальной безопасности страны, и мерах по их устранению говорится ниже.

Какой должна быть денежная масса в стране

Как ни странно, но в финансовом законодательстве отсутствует экономически обоснованное нормирование размеров денежной эмиссии. В статье 30 закона о Центробанке говорится: «Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами». Однако про обеспечение безналичных денег, сумма которых значительно превышает сумму наличных, в законе почему-то умалчивается. Активы - это золотовалютные резервы ЦБ. Согласно отчету Центробанка, на 1 января 2020 г. его активы в рублевом эквиваленте составляли округленно 40 513 млрд. рублей. При этом денежная масса (агрегат М2) составляла 51 660 млрд. рублей, из них на наличные деньги приходилось 9 658 млрд., а безналичных денег выпустили 42 002 млрд. рублей (чтобы исключить влияние пандемии на дальнейший анализ экономических показателей и для их сопоставимости, здесь и далее приводятся данные 2019 года).

Однако выпускаемых в обращение денег все годы существования Российской Федерации значительно не хватало для поддержания в экономике баланса товарно-денежного обращения. К примеру, в 2019 г. оборот товаров и услуг в стране составил 201,315 трлн. рублей, денежная масса в размере 51,66 трлн. рублей обернулась за год оценочно 2,5 раза, что составило 129,15 трлн. рублей. В результате в 2019 г. оборот товаров и услуг был обеспечен деньгами лишь на 64%, в 2015-2017 годах - примерно на 62%, а в приснопамятные 1990-е дефицит достигал… 70%, что явилось одной из основных причин дефолта в августе 1998 г. и нараставшего сворачивания в стране промышленного производства.

Для сравнения, в Китае в 2019 г. денежная масса составила 202,3 трлн. юаней, а оборот (выручка) организаций – 106,7 трлн. юаней. Если денежная масса обернулась за год оценочно 2,5 раза, это составило 445 трлн. юаней, что в четыре раза превысило товарооборот по стоимости. В пересчете на доллары сумма китайской валюты более чем в 40 раз превысила рублевую денежную массу. При этом в Китае, в том числе благодаря достаточности в обращении денег, нет никакой ценовой инфляции, с которой Центробанк России безуспешно «борется», искусственно создавая денежный дефицит.

Обеспечение рублевой денежной массы никак не обоснованной ограниченной суммой золотовалютных резервов, и установление существенно заниженных курсов обмена рубля с другими валютами путем спекуляций ими, искусственно ограничивает денежную эмиссию и денежное обращение в стране. Это привело к опасному сворачиванию товарного производства и растущей зависимости российской экономики от доллара и евро. Перманентный дефицит денег из-за недостаточной их обеспеченности золотовалютными активами провоцирует Центробанк девальвировать рубль, снижая его обменный курс, что позволяет проводить дополнительные денежные эмиссии. Это порождает иллюзию достаточности рублевой массы в номинальном исчислении, но снижает покупательную способность рубля при растущей инфляции цен.

Вместо того чтобы поддерживать в экономике баланс товарно-денежного обращения и обеспечивать таким образом полную реализацию востребуемых на рынке товаров, Центробанк девальвацией рубля неоднократно снижал его обменный курс. Но значительную часть товарооборота составляют у нас импортные товары и компоненты, которые используются на многих этапах (переделах) производства продукции. Поэтому девальвация рубля ведет к росту цен импортируемых изделий и тем самым к подорожанию всех промежуточных и потребительски завершенных конечных видов продукции, изготавливаемых в стране с их применением.

Установление обменного курса рубля с долларом и евро по результатам спекулятивной торговли валютами – еще одна принципиальная ошибка российских властей. Напомню, начало последней масштабной девальвации рубля и вызванной этим масштабной ценовой инфляции руководители Центробанка спровоцировали в 2014 году, вдвое обесценив рубль. Хаотичная девальвация рубля, отпущенного руководителями Центробанка на потребу спекулянтам в «свободное плавание», стала возможной также ввиду отсутствия в законодательстве экономически обоснованного нормирования эмиссии денег.

Согласно п.2 ст.75 Конституции России, защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией Центрального банка Российской Федерации. Судя по смысловой неопределенности этой нормы, от чего Центробанк должен защищать то ли рубль, то ли его устойчивость, непонятно. Причем требование обеспечения устойчивости рубля является абстрактным, так как отсутствует правовое определение этого свойства. Оно должно характеризоваться соответствующими показателями (критериями), в частности, покупательной способностью.

Свойством устойчивости обладают динамические системы. Под устойчивостью в теории управления понимается способность динамической системы возвращаться в равновесное состояние в результате нейтрализации последствий воздействовавшего на систему возмущения. Нейтрализация осуществляется под воздействием обратных связей системы. Неустойчивая система при воздействии возмущения отклоняется от равновесного состояния и начинает колебаться с нарастающей амплитудой вплоть до возможного разрушения. Деньги – это символические средства платежа в системе товарно-денежного обращения. В наличном виде денежная банкнота (монета) является статическим носителем информации о количестве предписанных ей денежных единиц, а в безналичном - виртуальным компьютерным отображением денег. Таким образом, некорректно говорить об устойчивости денег.

Следует говорить не о надуманной устойчивости рубля, а о необходимости поддерживать системную устойчивость товарно-денежного обращения, которая характеризуется взаимосвязанными определенными критериями и показателями. Поэтому рублевая сумма, выпускаемая в рыночный оборот, должна обеспечиваться не золотовалютными резервами страны, что ошибочно регламентировано законом о Банке России и наносит ущерб национальным интересам, а стоимостью товарооборота. Для приведения системы товарно-денежного обращения в устойчивое состояние в случае отклонения от него, необходимо приводить денежную массу в соответствие со стоимостью товарооборота. Осуществлять это нужно регулированием суммы денег в обороте. Оно возможно как дополнительной денежной эмиссией или частичным изъятием денег из оборота, так и устранением спекулятивных составляющих стоимости продукции, влияющих на ценовую инфляцию.

Способы устранения спекулятивных доходов и инфляции цен

К спекулятивным относятся доходы, полученные от «накрутки» цен, торговли валютами по «базарным» ценам, от повышения ключевой ставки ЦБ и, тем самым, ставок коммерческих банков, доходы «теневого бизнеса», от незаконной эмиссии денег, и др. Однако меры по устранению спекулятивных доходов, которые приводят к росту цен, поборам с населения и к снижению его покупательной способности, а также к сокращению бюджетных доходов и прочим негативным последствиям, законодательством фактически не предусмотрены. Некоторые из предлагаемых мер описаны ниже.

Ликвидация поборов, вымогаемых у населения и государства посредством НДС

«Теневой экономикой» именуют хозяйства, налоги от доходов которых утаиваются. Помимо криминальной «теневой» существует также узаконенная «теневая экономика». В узаконенном случае налог взимается с выручки (оборота) почти всех хозяйств и ложно именуется НДС. Его разрушающее влияние на экономику страны рассмотрено в публикации «Честный отъем денег у населения» и государства по Налоговому кодексу. Доходы узаконенного «теневого бизнеса» от присваиваемого псевдоНДС ежегодно превышают десятки триллионов рублей. Как прекратить поборы и увеличить доходы бюджета страны? – «Промышленные ведомости» № 4, апрель 2021 г.

ПсевдоНДС необходимо отменить. И вот почему. К примеру, в 2019 г. оборот организаций составил 201,315 трлн. рублей, и по ставке 20% им должны были, оценочно, начислить для передачи в бюджет 40,263 трлн. рублей. Однако в федеральный бюджет поступило лишь 4,481 трлн. рублей или 11% начисленной суммы, что на 35,782 трлн. рублей было меньше. Дело в том, что согласно ст. 171 Налогового кодекса в бюджет выплачивается разница между суммой псевдоНДС, которую предприятие получает от покупателей при реализации своей продукции, и суммой псевдоНДС, которую предприятие, уже как покупатель, само выплачивает поставщикам за приобретенные у них для своего производства материальные ресурсы и продукцию. Иначе говоря, при товарообмене между продавцами и покупателями продукции (ресурсов, работ) проводятся взаимозачеты этого налога. Поэтому, в отличие от других налогов, в федеральный бюджет налогоплательщик переводит лишь малую часть суммы псевдоНДС, не скомпенсированную при взаимозачетах. Но переводит только в случае, если сумма налога, полученная предприятием при реализации своей продукции, превышает сумму налога, выплаченную предприятием за продукцию, приобретенную на стороне для своих производственных нужд.

Переводится разница в бюджет не сразу, а согласно Налоговому кодексу ежемесячно, частями, в течение трех месяцев после сдачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. В интервале между подачами налоговых деклараций (это налоговый период, который составляет обычно тоже три месяца) предприятия получают псевдоНДС при реализации своей продукции и выплачивают его продавцам продукции, когда приобретают ее для своих производственных нужд. Все это время, то есть от трех до шести месяцев, накопленная предприятиями сумма псевдоНДС находится у них в обороте в качестве беспроцентного кредита.

ПсевдоНДС добавляется к цене реализуемой продукции, что отображается в любой бухгалтерской «платежке» и кассовом чеке магазина. Поэтому за счет значительной части этих денег увеличиваются цены, то есть эти деньги превращается в дополнительную, «теневую», выручку изготовителей, продавцов и перепродавцов продукции, которая присваивается ими на законных основаниях.

Начисленный, но не выплаченный в 2019 г. в бюджет «теневой» остаток псевдоНДС в сумме 35,782 трлн. рублей пополнил валовую выручку субъектов рыночной деятельности. Он намного превысил суммарный доход консолидированного бюджета, который составил 22,737 трлн. рублей. К этой сумме следует добавить страховые выплаты предприятий в 2019 г. во внебюджетные фонды в сумме 7,036 трлн. рублей. Они представляют собой неформальный налог на фонды оплаты труда предприятий по ставке 30%, которым в конечном итоге тоже облагается население. С учетом не выплаченного в бюджет псевдоНДС в сумме 35,782 трлн. рублей населению было начислено формальных и неформальных налогов в сумме 65,555 трлн. рублей или почти 60% от ВВП. Столь громадная налоговая нагрузка, как в России, характерна для слабо развитых стран с относительно небольшим ВВП, к примеру таких, как Алжир или Восточный Тимор. Для сравнения, в странах Евросоюза налоги суммарно составляют около 36%, а в США – около 25% от ВВП.

Совокупные денежные доходы населения России в 2019 г. составили 62,076 трлн. рублей, что меньше начисленных формальных и неформальных налогов в сумме 65,555 трлн. рублей. Начисление псевдоНДС приводит еще и к двойному налогообложению прибыли предприятий и доходов физических лиц – эти составляющие входят в выручку и поэтому дважды облагаются налогом, о чем подробней говорится ниже. Дефицит доходов населения «компенсируется» с избытком за счет получаемых им кредитов, которых к концу 2019 г. накопилось на 17,475 трлн. рублей. Примерно половину этой суммы составили кредиты на ипотеку.

Из приведенных данных видна вся абсурдность налога с оборота (выручки) и «сизифова труда» по его учету. Ведь столь бессмысленным делом занято около миллиона бухгалтеров в организациях и в самой Федеральной налоговой службе. Только на их годовую зарплату при условной средней месячной ставке 50 тысяч рублей тратится оценочно 600 млрд. рублей.

Если ликвидировать налог с выручки, который в ценах 2019 г. начислили в сумме 40,263 трлн. рублей, то эти сэкономленные деньги можно было бы частично распределить между доходами консолидированного бюджета и частично сохранить населению. За счет этого выигрыша можно было бы установить налог с продаж потребительской продукции, допустим, в сумме 25 трлн. рублей от выручки в 201,315 трлн. рублей, то есть по ставке примерно 13% вместо нынешних 20%. При этом будет учтен полученный в 2019 г. доход бюджета от псевдоНДС в размере 4,481 трлн. рублей. Население в таком случае сохранит около 15 трлн. рублей, что увеличит его реальный доход.

Налог с продаж потребительской продукции представляет собой налог с конечного значения выручки в розничной торговле. Прежде он направлялся в региональные бюджеты и был формально отменен в 2005 году. После этого налог с продаж тоже назвали «НДС», чтобы можно было его остатки после взаимозачетов направлять в федеральный бюджет. Таким образом, ликвидация псевдоНДС позволит также значительно увеличить доходы региональных бюджетов за счет распределения им части налога с продаж.

Ликвидация налога с выручки, в результате чего существенно возрастут доходы консолидированного бюджета и Пенсионного фонда, позволила бы упростить и удешевить систему налогообложения, увеличить покупательную способность населения, возвратиться к прежнему возрасту выхода на пенсию, повысить пенсионные выплаты, вернуть незаконно ликвидированную индексацию пенсий работающих пенсионеров... Скорректированную систему налогообложения можно было бы использовать в странах Евразийского экономического союза, чтобы выровнять условия хозяйствования на единой таможенной территории. Сейчас из-за отсутствия их унификации Россия ежегодно теряет до миллиарда долларов.

Взимание псевдоНДС нарушает конституционные имущественные права населения - его противоправно заставляют платить дань предприятиям в размере 20% от их выручки. Происходит это уже много лет в соответствии с упомянутой статьей 171 Налогового кодекса о взаимозачетах плательщиков псевдоНДС. Получается, что в этой части Налоговый кодекс противоречит пунктам 1 и 3 ст.35 Конституции РФ, где сказано:

1. Право частной собственности охраняется законом.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Однако имущество населения - его денежные доходы много лет принудительно отчуждается в виде налога с выручки не для государственных нужд, причем без последующего возмещения. Согласно ст.15 Конституции Российской Федерации, основной закон имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны, при этом принимаемые законы и иные правовые акты не должны противоречить основному закону. Поэтому ст.171 Налогового кодекса и с точки зрения права должна быть изменена в соответствии с Конституцией России в интересах населения, государства, развития его экономики и, в итоге, обеспечения национальной безопасности.

Ликвидация спекулятивных доходов предприятий путем нормирования их прибыли

После ликвидации налога с выручки продавцы продукции добровольно не станут снижать цены. Ведь сохраняя их прежними и при исключении из себестоимости продукции налога с выручки продавцы увеличат свою прибыль. Что нужно сделать, чтобы ликвидировать спекулятивные доходы, получаемые, в том числе, за счет псевдоНДС, превращаемого в «теневую выручку», и постепенно снизить, стабилизировать и гармонизировать цены?

Чтобы прекратить взимание поборов с населения, получаемых за счет спекулятивно повышенных цен, необходимо не только ликвидировать эти поборы, но одновременно ограничить прибыль изготовителей, продавцов своей продукции, и ее перепродавцов, так как она возрастает, если сохранять прежними повышенные из-за поборов цены. У товаропроизводителей для этого нужно будет законодательно нормировать прибыль относительно себестоимости продукции. А у ее перепродавцов потребуется нормировать их прибыль относительно цены продукции ее изготовителей с учетом нормирования торговых наценок. Для учета различий в условиях хозяйственной деятельности предприятий норму прибыли потребуется дифференцировать. Сверхнормативная прибыль будет подлежать переводу в доход бюджета. Таким образом можно будет ограничить спекулятивные продажи продукции, что приведет к постепенному снижению, стабилизации и гармонизации цен.

Если товаропроизводитель или продавец продукции захочет увеличить цену на своем переделе производства, но избежать при этом появления сверхприбыли, то он сможет это сделать, только увеличив оплату труда. Однако увеличение оплаты труда окажется выгодным для владельца предприятия лишь с увеличением объема производства и повышением таким образом абсолютного значения прибыли при сохранении ее нормированной ставки. Это условие формирования добавленной стоимости будет действовать на каждом переделе продукции во всех цепочках ее кооперационного производства, начиная с добычи полезных ископаемых.

Ликвидация спекулятивных поборов с двойным налогообложением доходов и продукции

Таких поборов немало. В частности, дважды облагаются налогами доходы физических лиц - НДФЛ. Первый раз на них начисляется НДФЛ по ставке 13%. Но так как этот доход является частью выручки, то с него взимается еще и псевдоНДС по ставке 20%. Также дважды облагается налогами прибыль – по своей ставке и в выручке по ставке псевдоНДС.

Неоднократно взимаются налоговые поборы также с сырьевых добывающих компаний и населения, лукаво названные «налоговым маневром». На протяжении последних нескольких лет власти постепенно снижают вывозные пошлины на экспорт минерального сырья, увеличивая тем его конкурентоспособность на внешних рынках. Но одновременно они увеличивают налог на добычу полезных ископаемых – НДПИ. Таким образом, за счет повышения внутренних цен власти искусственно увеличивают ценовую инфляцию, что напоминает «сизифов труд». Так как НДПИ включается в выручку, а все издержки вместе с налогами в конечном итоге оплачивает население, то пользование недрами облагается еще и псевдоНДС. В 2019 г. НДПИ совместно с некоторыми сборами за пользование недрами составил 6,258 трлн. рублей, поэтому вторично начисленный налог за пользование недрами - налог с выручки составил 1,251 трлн. рублей. Однако, как отмечалось, в бюджет из этой суммы попало лишь 11%.

Так как отмена налога с выручки позволит существенно увеличить доходы консолидированного бюджета, то можно будет ликвидировать часть налогов и акцизов, упростив и облегчив все налогообложение. В частности, можно будет ликвидировать НДПИ, что позволит снизить затраты горнодобывающих и нефтегазовых компаний. Это позволит также снизить цены на добываемые природные ресурсы нормированием прибыли. В итоге дополнительно уменьшится налоговая нагрузка на население.

Отмена налога с выручки позволит ликвидировать также немалые поборы, которые взимаются с населения за электроэнергию. Они лукаво названы перекрестным субсидированием. Суть его в том, что населению якобы снижают тарифы на 20% за счет такого же относительного увеличения цены электроэнергии, потребляемой промышленными предприятиями. Но в абсолютном исчислении наценки в промышленности больше, ввиду бОльшего товарооборота предприятий по стоимости, чем оплата электроэнергии населением. Наценки включены в стоимость электроэнергии предприятий и тем самым - в стоимость выпускаемой ими продукции. Однако промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве потребительских товаров и услуг. Поэтому за повышение промпредприятиям цены электроэнергии расплачивается население навязанным ему кредитованием, лукаво названным перекрестным субсидированием. Кредит население оплачивает по ставке певдоНДС в 20%. К примеру, в 2019 году производство, передача и распределение электроэнергии обошлись всем потребителям в 3,878 трлн. рублей и население выплатило за навязанное ему «перекрестное субсидирование» кредит в сумме 775,6 млрд. рублей.

Мнимое субсидирование - не единственное в спекулятивных поборах, которыми обложили потребителей электроэнергии генерирующие компании, «Россети» и компании, осуществляющие расчеты с потребителями. Их суммарная прибыль, как показал анализ, достигает, оценочно, 150%. На нее начисляются суммарно как налог с выручки, так и налог на сверхприбыль, образованную поборами (см. Как вымогают деньги у потребителей электроэнергии. – «Промышленные ведомости» № 8, октябрь 2013 г.). Одним из таких поборов является дважды оплачиваемая мощность электропотребления. Ликвидация поборов и налога с выручки в электроснабжении при нормировании прибыли поставщиков электроэнергии ставками в 10-15% позволит, как показано выше, существенно снизить цены в экономике, увеличить реальные доходы населения и консолидированного бюджета.

Установление валютных курсов рубля по паритету среднедушевой стоимости труда в соответствующих странах

Еще одна принципиальная ошибка денежно-кредитной политики Центробанка России, характерная для большинства стран мира, это установление обменных курсов валют по ценам их спекулятивного спроса и предложения на валютных биржах. На спрос и предложение влияет множество субъективных и случайных факторов, вплоть до сплетен и настроения продавцов и покупателей. Поэтому спекулятивные валютные курсы ведут к неэквивалентности товарообмена по стоимости, спекуляциям валютами, нестабильности их курсов и пр. В итоге нарушается устойчивость товарно-денежного обращения.

Следует заметить, что современные деньги не являются товаром, так как не имеют стоимости, и поэтому ими нельзя торговать, получая еще и прибыль. Все эти факторы в сочетании с обеспечением рублевой денежной массы золотовалютными резервами и девальвацией рубля обусловили дефицит денежного обращения в стране и рост ценовой инфляции. В результате рубль оказался лишенным статуса суверенной национальной денежной единицы и превратился в обесцененное средство обмена на резервные валюты.

Для эквивалентности международного товарообмена по стоимости валютные курсы необходимо устанавливать по паритетам обоснованно выбранного показателя национальных валют. Проблема – в аргументированном выборе предмета паритетности. Использование для этой цели «плавающих» спекулятивных биржевых курсов не выдерживает критики. Некорректны и курсы, равные паритетам покупательных способностей валют. Их вычисляют по стоимости «корзин» потребительских товаров. Но «корзины» составляют лишь часть ВВП и оборота организаций соответствующих стран, причем в отсутствие унификации их содержимого по качеству и количеству. Это существенно нарушает единство оценок и их достоверность.

Для эквивалентности международного товарообмена по стоимости представляется целесообразным устанавливать курсы обмена валют по соотношениям годовых валовых внутренних продуктов - ВВП, создаваемых в соответствующих странах одним работающим. Иначе говоря, курсы обмена валют должны быть равны соотношениям среднедушевых значений годовой выработки добавленной стоимости в соответствующих странах, то есть быть равны паритетности валют по среднедушевой за год стоимости (производительности) труда.

Для обоснования исчисления предлагаемого валютного курса напомню, что добавленную стоимость образуют денежные затраты предприятия при производстве продукции, исключая затраты на приобретенные сторонние ресурсы. В результате создания добавленной стоимости продукция приобретает новые свойства по сравнению с использованными ресурсами, приобретенными у других предприятий. Добавленная стоимость - это цена затраченного на предприятии труда с премией, именуемой прибылью. Валовая (суммарная) добавленная стоимость всех видов продукции, созданных в стране обычно за год, представляет собой валовой внутренний продукт. Это обобщающий показатель экономической деятельности страны, выражающий стоимость ВВП в рыночных ценах.

Среднегодовая выработка добавленной стоимости одним работающим (удельная годовая производительность труда, то есть его цена) равна частному от деления годового значения ВВП страны на среднегодовое в ней число работавших. К примеру, ВВП США в 2019 г. в рыночных ценах составил 21,344 трлн. долларов, а России - 110,046 трлн. рублей. Количество экономически активных граждан, к которым относятся люди в возрасте от 15 до 65 лет, на первое января 2020 г. составляло в США около 222 млн., а в России – примерно 80 млн. человек. К сожалению не удалось узнать среднюю численность работавших в это время в США. Поэтому для оценки потенциальной среднедушевой производительности труда в обеих странах использовано число экономически активных граждан, которое отличается от среднегодовой численности работавших.

Из приведенных показателей можно оценить среднегодовую выработку ВВП одним работником в 2019 году: в США - 96 144 долларов, а в России – 1 375 575 рублей. Это показатели среднегодовой стоимости их труда. Из соотношения среднедушевых годовых ВВП следовало, что рублю добавленной стоимости в России соответствовало создание в США добавленной стоимости почти на 7 центов, а доллару в США - создание добавленной стоимости в России на 14,3 рубля.

Соотношение (паритет) удельной стоимости труда двух стран отражает обусловленную различиями технологий и эффективности производства среднедушевую производительность труда (выработку). Это соотношение представляется целесообразным принять+ равным курсу обмена доллара и рубля.

В приведенном примере среднегодовые курсы обмена рубля и доллара составили 7 центов за рубль или 14,3 рубля за доллар. Это свидетельствовало о существенно заниженном курсе рубля, который в декабре 2019 г. составил 62 рубля за доллар. Курсы обмена валют с рублем предлагаемым способом должны будут периодически, допустим, раз в полгода, устанавливаться Центробанком с учетом изменения паритета удельной стоимости труда в России и других странах. Обмен валютами будет осуществляться через коммерческие банки с фиксированной оплатой за эту операцию.

Использование во взаимных расчетах между странами национальных валют приводит к их вывозу в зарубежные банки и нарушению в этих странах баланса товарно-денежного обращения. Такие расчеты усложняют товарооборот. Его упрощению способствует клиринг (англ. clearing — очистка). Это безналичные расчёты между странами, предприятиями и банками за проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые взаимозачётами, исходя из баланса платежей по валютным курсам. Разница в платежах выплачивается спустя определенное, согласованное сторонами, время. В странах СЭВ до развала СССР в клиринговых расчетах использовался безналичный переводной рубль - клиринговая валюта, предназначенная для обслуживания многосторонних расчётов. Для выполнения этих функций банки часто используют клиринговые центры. Очевидно, что клиринговая валюта позволит обеспечить эквивалентность товарообмена по стоимости между странами Евразийского экономического сообщества.

Отказ от конвертации рубля и других валют по спекулятивным курсам обмена с тем же долларом устранит глобальную политическую и экономическую зависимость многих стран от Федеральной резервной системы США.

«Финансовые пузыри», незаконная денежная эмиссия и вывоз капитала за рубеж

Искусственное занижение валютного курса рубля является одним из слагаемых денежно-кредитной политики Банка России, выдаваемой за государственную. Она, как отмечалось, направлена на расширение финансовых спекуляций. Для их осуществления используются значительные средства ЦБ и коммерческих банков, которые отвлекаются из реального сектора экономики. Об этом, в частности, свидетельствуют объемы торгов на фондовой и денежной площадках холдинга «Московская биржа». Согласно отчетам холдинга, в 2019 г. объем валютных торгов составил 308,27 трлн. рублей. Совокупный оборот на всех биржевых площадках холдинга превысил 798,3 трлн. рублей, тогда как товарный оборот в стране составил лишь 201,315 трлн. рублей. Это почти в четыре раза меньше! Налицо был громадный «финансовый пузырь».

Если первичный рынок акций в значительной степени ориентирован на инвестиции в промышленность, то на большей части вторичного фондового рынка процветают спекуляции с накачкой «финансового пузыря», лукаво именуемые «портфельными инвестициями». Но перепродажа акций без дополнительных вложений не создает новых инвестиций. Утверждения, что вторичный фондовый рынок является якобы достоверным индикатором ликвидности основных фондов – от лукавого, так как зачастую годовая выручка предприятия значительно превышает текущую цену его пакета акций.

Сокращать спекуляции на вторичном фондовом рынке можно, привлекая инвесторов, заинтересованных в развитии промышленного производства. Для увеличения такой заинтересованности представляется целесообразным законодательно предписать покупателям акций вносить на специальные инвестиционные счета предприятий, эмитентов акций, определенные суммы кредитов. Кредит может составлять 20-30% от стоимости приобретаемого пакета и выдаваться на определенное время под определенный процент. Очевидно, что без серьезных инвестиционных намерений покупатель не станет приобретать акции.

Выплаты дивидендов без ограничения времени одним из способов «честного отъема денег у населения», так как могут длиться все время владения акциями, то есть бесконечно долго. Выплачиваются дивиденды из создаваемой на предприятии добавленной стоимости, то есть из фонда оплаты труда, включая премию в виде прибыли. Работники предприятия нередко являются акционерами, получающими, помимо заработной платы, еще и дивиденды. Если акциями предприятия владеют также его руководители, то такой случай можно рассматривать как конфликт интересов.

Инвестиции акционеров представляют собой, по сути, способ кредитования путем приобретения акций. Так как кредит подлежит возврату, то и выплату дивидендов следовало бы законодательно рассматривать как возврат кредита с процентами. Срок заимствования и действия акций должно устанавливать общее собрание акционеров. Таким образом, предлагаемое инвестиционное кредитование под проценты путем покупки акций позволило бы ликвидировать бессрочную выплату дивидендов как форму оброка, которым облагаются работники предприятий, не имеющие акций, и, в конечном итоге, население страны.

Оброк в виде бессрочных дивидендов делает выгодным не расширенное воспроизводство экономики, а вывод капитала посредством дивидендов за рубеж. К примеру, в Сбербанке иностранцы владеют свыше 44% акций, его прибыль в 2019 г. превысила 856,24 млрд. рублей. Из 422 млрд. рублей, направленных на дивиденды, порядка 211 млрд. зачислили в бюджет России, а 190 млрд. рублей пошли на выплату иностранным держателям акций. Немалые доли акций у иностранцев в «Газпроме», «Россетях», электрогенерирующих компаниях, «Алросе», ВТБ… Так, «Газпром» за 2019 год выплатил дивидендов в размере 360,784 млрд. рублей или 30% чистой прибыли компании. Почти 39,4% акций «Газпрома» принадлежат американскому банку-депозитарию The Bank Of New York Mellon. Они свободно обращаются на фондовом рынке США в виде американских депозитарных расписок, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям «Газпрома». Российская Федерация владеет 38,37% акций «национального достояния». Для сравнения, за 2021 год «Газпром» выплатит дивидендов на рекордную сумму 1 трлн. 243,57 млрд. рублей, что составит 60% чистой прибыли компании.

Суммарная прибыль банковского сектора России в 2019 году превысила два трлн. рублей, что на 51% было больше прибыли предыдущего года. Однако доля кредитования банками реального сектора экономики не превышает 10% от прочих размещаемых ими средств на стороне. Надуваются «финансовые пузыри» не только легально, но и незаконной эмиссией безналичных денег коммерческими банками. Это видно из официальной статистики. Суммарно кредиты, депозиты и прочие размещенные банками на стороне средства, предоставленные организациям и физическим лицам, на 1 января 2020 года по данным Банка России составили 65,675 трлн. рублей. В то же время денежная масса составила 51,66 трлн. рублей. Таким образом, в 2019 г. сумма размещенных коммерческими банками на стороне денежных средств более чем на 14 трлн. рублей превысила официальную денежную массу. Размещенные на стороне средства коммерческих банков, на 21% превысившие денежную массу, представляли собой фальсифицированную «безналичку». Это может свидетельствовать о бесконтрольности оборота денежной массы, в том числе о сговоре проведения незаконной эмиссии.

Такие, официально не существующие, деньги, примерно на 20% в среднем ежегодно превышающие денежную массу, коммерческие банки в нарушение Конституции РФ много лет безнаказанно выдают в виде фальсифицированных кредитов. Их на валютной бирже большей частью конвертируют в валюту, которая вывозится за рубеж.

В 2019 г. за рубеж ушло свыше 22 млрд. долларов, в 2020-м - 48,4 миллиардов, в 2021 году вывоз капитала вырос до 72 млрд. долларов. Чистый отток капитала из России, согласно данным ЦБ, в первом квартале 2022 года уже составил 64,2 млрд. долларов.

Фиктивные кредиты обслуживают также криминальную «теневую экономику», оборот в которой, по оценкам Росфинмониторинга, в 2019 г. превысил 20 трлн. рублей. В результате, доходы криминального подпольного «теневого бизнеса» вместе с узаконенным согласно Налоговому кодеку «теневым» в 2019 году превысили 55 трлн. рублей. Если вместо спекуляции валютами введут их обмен в банках по предлагаемым твердым курсам при нормировании операционных затрат, то отвлечение денег на валютные спекуляции и вывоз капитала за рубеж, а также фальсификация денег коммерческими банками с выдачей незаконных кредитов значительно сократятся.

С начала 2021 года действует закон «О цифровых финансовых активах». Этим актом разрешено использовать криптовалюту в качестве средства платежа и сбережений, а также для инвестиций. По сути, применительно к нашей стране речь идет об еще одном способе фальсификации денег и незаконном их обороте. Принят закон в нарушение п.1 ст.75 Конституции РФ, в котором сказано: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». Так как в стране разрешили спекуляции криптовалютой, участником которых намерен быть также Минфин России, то фальсификат можно будет трансформировать в доллары, под них выпускать липовые рубли и накачивать бюджет липовыми налогами. Таким образом в дополнение к существующим порокам денежного обращения в стране создана еще одна возможность для многосторонних финансовых спекуляций и накачки новых «финансовых пузырей».

Нормирование ключевой и банковских кредитных ставок

Еще одним способом накачки «финансовых пузырей» и спекулятивного вымогательства денег у населения и в бизнесе является увеличение ключевой и банковских кредитных ставок. Предлагаемые выше меры по обеспечению устойчивости товарно-денежного обращения, включая нормирование прибыли, позволят установить нормированные ключевую ставку Центробанка и кредитные ставки коммерческих банков, не превышающие затрат на эти операции. Исходя из практики банковских регуляторов ведущих стран, можно сказать, что ключевая ставка Банка России при эмиссии им денег «из воздуха» не должна превышать 1-1,5%, а кредитные ставки коммерческих банков не должны превышать 2-3%. Нормирование ставок позволит существенно ограничить их нынешние спекулятивные значения. Это сократит поборы с населения и бизнеса, уменьшит ценовую инфляцию, а также позволит сократить высокую прибыль банков, как разновидность «финансовых пузырей».

Росту в стране ценовой инфляции много лет безуспешно, но с удивительным упрямством и, как представляется, с поразительной некомпетентностью, пытается воспрепятствовать глава Центробанка Эльвира Набиуллина со своим окружением. Она почему-то убеждена, что росту цен можно противостоять увеличением ключевой ставки ЦБ. Однако такая «коммерция» приводит только к удорожанию банковских кредитов, и, как следствие, к увеличению цен на товары (услуги). Создается впечатление, что Эльвира Набиуллина не понимает разницы между ценовой инфляцией, то есть ростом цен, и денежной инфляцией – избыточностью денег в обращении. К повышению ключевой ставки грамотные банковские регуляторы других стран прибегают при денежной инфляции, то есть если денежная масса в стране в избытке. У нас же, как показано выше, хронически денег в обороте не хватает, то есть искусственно создана перманентная денежная дефляция.

Существенное ограничение кредитных ставок и другие, упомянутые выше, меры по ограничению финансовых спекуляций вынудят коммерческие банки активно заняться инвестициями в реальный сектор экономики. Доля их вложений в промышленное производство не превышает, как отмечалось, 10% от прочих размещений средств банков на стороне. При этом, как упоминалось, прибыль банковского сектора громадная - в 2019 году она превысила два трлн. рублей, что на 51% было больше прибыли предыдущего года. При предлагаемом ограничении возможностей получать доходы за счет финансовых спекуляций, в частности, ограничении процентных ставок, Центробанк и коммерческие банки вынуждены будут привлекать для инвестиций в промышленность сбережения граждан на взаимно выгодных условиях. Для этого, в частности, банки, как показано выше, должны будут увеличивать вложения в реальный сектор экономики путем приобретения акций, и делиться с вкладчиками процентами от кредитов.

Установление прогрессивных налоговых ставок на доходы физических лиц

Как известно, развитие экономики во многом определяется доходами населения, их распределением по социальным группам и платежеспособным спросом. Согласно официальным данным, 20% населения России обладает почти половиной всех доходов, причем около 40% живет ниже черты бедности или на грани нищеты. Налицо опасная для государства разновидность «финансового пузыря» и почти половину создаваемой в стране добавленной стоимости «элита» распределяет в свои карманы. Чтобы изменить ситуацию, вместо одной, равной 13%, ставки налога на доходы физических лиц – НДФЛ, необходимо ввести шкалу ставок, прогрессивно растущих с увеличением доходов. И вот почему.

Как отмечалось, промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве потребительских товаров и услуг. При этом все налоги в стране прямо или опосредовано в конечном итоге суммарно выплачивает население. В 2019 г. населению начислили формальных и неформальных налогов в сумме 65,555 трлн. рублей или почти 60% от ВВП. НДФЛ в размере 13% в их числе не единственный. Допустим, суммарный налог с продажи килограмма колбасы, включая налог с выручки, составляет 100 рублей. При доходе покупателя в 1000 рублей суммарный налог относительно этой суммы составит 10%, но относительно дохода в 10 000 рублей доля налога снизится до 1%. Таким образом, шкала налоговых ставок возрастает с уменьшением доходов физических лиц, то есть является регрессивной.

Введение прогрессивной, то есть возрастающей в зависимости от увеличения реальных доходов населения, шкалы одних только ставок НДФЛ, вместо существующей регрессивной, с перераспределением части доходов в пользу малоимущих, позволило бы сократить опасное для страны неравенство в налогообложении граждан, увеличить покупательную способность населения и доходы бюджета.

По данным Росстата, в 2019 г. при общем годовом доходе населения в 62 076 млрд. рублей на долю 20% его наиболее обеспеченной части пришлось 47% всех денежных доходов, а на долю 20% наименее обеспеченной части – лишь 5,3%. При этом 10% самых богатых граждан страны обладали 30,3% всех доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 1,9%, то есть разница была почти в 16 раз. Подобное наблюдалось и в предыдущие годы. Между тем, согласно экспертным международным оценкам, уже семикратная разница должна служить тревожным предупреждением властям о значительной вероятности проявления серьезных социальных протестов. Поэтому в развитых странах с социально ориентированной экономикой соотношение доходов крайних децимальных групп наименее и наиболее обеспеченного населения не превышает 4-5.

В 2019 г. доход 20% самых богатых граждан России составил 29,175 трлн. рублей. С введением только для этой группы прогрессивно возрастающих ставок НДФЛ при средней налоговой ставке в 30% (от 21 до 40% в зависимости от дохода) можно было бы увеличить поступление этого налога в консолидированный бюджет с 3,792 трлн. до 8,751 трлн. рублей или на 4,959 трлн. рублей. Перераспределением этих средств, в том числе увеличением пенсий, можно было бы увеличить доходы самых бедных людей.

* * *

Мир давно нуждается в ликвидации глобальной политической и экономической зависимости от финансового диктата США. Это в полной мере относится и к России. В приведенной публикации изложены предлагаемые меры по наведению порядка в финансовой сфере страны, направленные на обеспечение в экономике системной устойчивости товарно-денежного обращения. Однако без принципиального изменения управления экономикой и кадровой политики все эти благие намерения, как представляется, будут обречены на продолжение уже свыше 30 лет происходящего в стране. Некоторые предложения по этому поводу были изложены в публикации Как российскую экономику довести не до ручки, а до ума. – «Промышленные ведомости» № 3, июнь 2014 г.