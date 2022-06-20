Чем дольше в должности, тем "краше" речь

Прочитал речь президента на ПМЭФ в интернете и загрустил окончательно. Страну ведут в средневековье. Продемонстрировал путь назад, названный путём вперёд. А тут ещё президент Казахстана Токаев не признаёт республики ДНР и ЛНР.

С ликвидацией Союза осмелели бывшие республики СССР - не сами, а их руководители. Например, Казахстан в военном отношении переходит на стандарты Запада, значит скоро объявит о вступлении в НАТО. А Россия недавно помогала восстановить порядок, не подозревая, что мы там не нужны. Кто - то в России слабо разбирается в международной политике. Случись серьёзная война, руководство будет надеяться на помощь Казахстана, а он может выступить в поддержку НАТО, в лучшем случае примет нейтральное положение, если к тому времени перейдёт на их стандарты. Фактически у России окончательно не осталось друзей, нет и нейтральных, остались одни враги.

Оправдывая наше вмешательство на Украину президент говорит: "Украина сама виновата, зачем ей этот национализм. С нашей стороны все задачи специальной операции будут выполнены". Но мы опоздали с вмешательством.

Конечно дал слово - держи. Вопрос в другом, кому от этого польза? Например, С. Кириенко говорит, что республики будут восстановлены за счёт ухудшения жизни россиян. Об этом говорили в Кремле. Конечно если Россия уже раздаёт паспорта, то восстанавливать придётся. Меня и моих земляков волнует вопрос: как к этому отнесутся чиновники Кремля и других структур? Помогут из собственных средств или не обратят внимание и будут выделять средства из бюджета страны, собранного в основном с народа.

Президент на форуме говорил и о импортозамещении. Якобы уже многие богатые чиновники и олигархи уже принимают меры. Например, М.Беляев пишет о развёртывании производства пельменей. Д.Романов о производстве кваса и так далее. Пельмени и квас семья с достатком может произвести сама, а вот электронику для автомобилей и главное самолётов, которые министр предложил восстановить народ да и производство сделать сами не могут. Нужна наука, деньги и много времени. Н.Марина пишет о том, что ответственные компании наращивают производство косметики. Кому что, а вшивой баня. Тктими производствами экономику не восстановишь и за 20 лет.

Есть некоторые подвижки в развитии экономики, но это на глухое ухо. Московские компании наращивают экспорт на ближний восток. Например, с Китаем товарооборот достиг 140 миллиардов. Это игра в одни ворота. Что Россия имеет взамен? То что Китай признал все санкции принятые США и Западом. А Россия продолжает продавать Китаю нефть, газ, электроэнергию по ценам установленным именно Китаем. Идёт игра в одни ворота.

То что нас заставляют двигаться назад народ ничего понять не может и никто ему не желает разъяснить. Министр промышленности предлагает восстановить производство "Волг М-21" и "Победа М - 20". Машины хорошие и примитивные, но это прошлый век. Над нами международное сообщество будет смеяться. И сейчас не улыбаются, осознав санкции. А почему не восстановить производство автомашины "Запорожец 965 -ой модели"? С. Собянин восстанавливает автомобиль "Москвич - 412", но это только название, а машина западного образца. Если власть действительно поведёт России в прежние годы то надо восстановить и прежнее руководство. Физически тех людей уже нет, но есть их сторонники, как и автомобили. Возможно тогда что - то и получится. Есть Ю.Болдырев, есть Н.Платошкин, да и на премьерство найдутся достойные люди.

Выступление президента это целый детектив. Чего только в нём нет. Например, выступающий говорит, что крупный бизнес должен инвестировать внутри страны, поддерживать школы, вузы, спорт, культуру. Стоящее предложение , но президент же знает, что оно не выполнимо. Сколько раз он объявлял амнистию, собирал олигархов и требовал вернуть миллиарды в страну и использовать для развития экономики. Никто ничего не сделал, разговор ушёл в пустоту.

Предложил отказаться от плановых проверок бизнеса, деятельность которого не связана рисками причинением вреда. До настоящего времени всю прибыль бизнес оставлял за границей, теперь заведут вторую бухгалтерию и за границу потекут средства предназначение для уплаты налогов . Ворота воровства открываются настежь. В стране сложилась такая политика при которой каждый предприниматель , олигарх, чиновник хочет как можно больше урвать для себя. Золотые туалеты получаются из этого. Большинство таких семей живут за границей и их расходы растут.

Президент призвал подумать о повышении порога для привлечения бизнесменов за неуплату различных платежей, в том числе налогов. Пункт об отмене проверок и этот противоречат друг друга. Как могут привлекать если нет проверок при этом будет больше воровства. Откуда Мишустин будет знать, что тот или иной предприниматель, олигарх не уплатил налогов в должном объёме если не будет проверок?

Докладывая призвал Верховный суд и правительство подготовить поправки в регламент заключения предпринимателей под стражу и сроков предварительного следствия по их делам. Но ведь это надо было решать до форума и теперь доложить о том как они действуют. Форум прошёл никто ничего делать не будут. Такая практика уже давно укрепилась в нашем руководстве.

На этот раз странное выступление нашего сильного президента. "Развитие экономики нужно обеспечить с опорой на частный бизнес и снижать на него административную нагрузку". Кто может назвать частную компанию предприятие, которые улучшили экономику страны. Действительно есть предприятия, которые работают с большой прибылью, но всё это уходит за границу на счета самого предпринимателя или его родственников. За 30 лет бизнес настолько обнаглел, что сейчас поставить его на рельсы государства вряд ли удастся. Надо менять общественно - политический строй, хотя бы руководствуясь китайским опытом.

И в конце концов президент противоречит в выступлении сам себе. "Россия должна самостоятельно производить критически важные технологии, которые другие страны ей никогда не продадут". А что делало правительство 22 года? Разрешила олигархам и вороватым чиновникам беспрепятственно выводить миллиарды долларов к нашим врагам. Более того разрешило ЦБ складировать "НЗ" тоже у наших врагов. Что имеем? Заморозку 320 золотовалютных миллиардов, которые могут перетечь в собственность государств, которые их заморозили. И в стране тишина никто не наказан за провальную финансовую политику. Развитую, экономически не зависимую Россию превратили в дом сумасшедших о чём иногда говорит депутат М.Делягин.