О "пятой колонне" Путина на Украине

Тот факт, что Украина является жертвой агрессии, ещё не повод, чтобы не поднимать острые вопросы, тем более, что они сегодня открыто поднимаются самими украинцами. Так мэр Одессы Геннадий Труханов выразил обеспокоенность «ростом ненависти ко всему российскому» и выступил против переименования улицы Пушкинской.

Открою тайну наивным россиянам, из числа честно и благородно выступающих против войны, что ненависть ко всему российскому и русскому вызвана не событиями 2014 года и даже не тем, что происходит сейчас, как многие наивно думают.

Как человек, родившийся в городе Львове и проведший там немало времени, я прекрасно понимаю подлинные причины этой нелюбви. Дело в том, что при соприкосновении русского с украинским, украинское быстро проигрывает вплоть до полного стирания. Речь, понятно, прежде всего об языке. И это происходит без всякого насилия и принуждения, а просто в силу исторической логики и того, что русский язык больше, более разработан, выгоднее с точки зрения рынка, возможного количества читателей, зрителей и слушателей, на русский язык в разы больше переводов, больше качественной продукции во всех сферах человеческой жизни и к тому же переход на русский с украинского не требует почти никаких усилий в силу синтаксической близости языков. Это отступление украинского происходит при простом контакте. Всё сказанное многократно усиливается эпохой интернета и youtube, делая политику «украинизации» ещё более обреченной на провал, чем когда-либо. Отсюда, собственно, и нереализуемое желание украинских националистов полностью перерезать все связи между странами, сделать так, чтобы не было никаких контактов вообще. Желательно чтобы Россия развалилась, была захвачена монголо-татарами или улетела в космос.

В советское время принимали массу усилий, чтобы остановить это отступление украинского языка. Украинские националисты и будущие члены Руха тогда были членами КПСС и неистово требовали соблюдения «ленинской политики в национальном вопросе», что с их точки зрения значило насильственное ограничение русского в пользу украинского. Хотя, конечно, это не есть ленинская национальная политика, но тогда так считалось, считалось, что Ленин был чуть ли не сторонником всего маленького и этнического. Кстати, удивительно, как надо было не знать и не понимать Ленина, чтобы объявлять такую националистическую чушь «ленинской национальной политикой». Но в СССР действительно не знали как следует ни Ленина, ни Маркса, что не в последнюю очередь привело к крушению страны.

В этом смысле сегодня растет не «ненависть ко всему российскому», она на самом деле примерно одинакова и даже снижается в силу того, что молодое поколение уходит от этнической узости и живет более широкими интересами. Сегодня резко растет активность «свидомой» «украинской Украины». Вы удивитесь, но в Украине есть и такое понятие. И эта активность в период войны является тем, что играет на руку Кремлю и раскалывает украинское общество.

Украинская русофобия направлена прежде всего внутрь своей страны, против русскоязычных украинцев, из которых уже 30 лет пытаются «будовать нацию», что особенно подло и некрасиво, учитывая, что русскоязычные регионы больше всего пострадали в ходе боевых действий, а население этих регионов дало минимум коллаборационистов. Тут бы как раз признать, что русский язык ещё не делает из человека сторонника РФ и мистера Путина, что русскоязычные граждане Украины также не желают становится частью РФ. Но, увы, это очевидную истину не признают, потому что тогда Украина будет независимой, но русскоязычной, потому что, если русский язык не давить всеми силами, то он легко займет место украинского. Независимая, но русскоязычная Украина свидомой публике не нужна, даже, если такая Украина будет сильнее, привлекательнее и перспективнее. Но и не решив демократически языковой вопрос, т.е. не дав полную свободу русскому языку Украина никогда не станет действительно свободной и демократической страной, так как будет бесконечно мучать себя бессмысленной и бесперспективной внутренней войной. И, если, что и мешает Украине сегодня победить на поле боя, то это навязываемая частью общества (в основном сидящей в глубоком тылу) ненависть ко всему русскому, потому как, повторюсь, эта ненависть не столько направлена на РФ, сколько во внутрь, в том числе против тех, кто сегодня погибает, защищая Украину. Таким образом, де факто сегодня «пятой колонной» Путина оказываются не русскоязычные украинцы, а свидомые сторонники «украинской Украины».