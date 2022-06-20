Будет ли ядерная война?

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — написал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и предложил уничтожить ядерное оружие к 2045 году.

О возможном применении атомного оружия, использовании тактических ядерного вооружения в последнее время говорят очень много. Особенно в связи со спецоперацией российских войск на Украине с февраля 2022 года.

Но какова вероятность такого сценария? Каковы вообще истинные причины любого военного конфликта и любой войны? Кому нужны войны? Как анализировать механизмы таких форм политики? Об этом размышляет политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. https://youtu.be/WLwCH50N7sU