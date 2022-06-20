Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Будет ли ядерная война?

Опубликовано 20.06.2022 в разделе комментариев 0

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — написал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и предложил уничтожить ядерное оружие к 2045 году.

О возможном применении атомного оружия, использовании тактических ядерного вооружения в последнее время говорят очень много. Особенно в связи со спецоперацией российских войск на Украине с февраля 2022 года.

Но какова вероятность такого сценария? Каковы вообще истинные причины любого военного конфликта и любой войны? Кому нужны войны? Как анализировать механизмы таких форм политики? Об этом размышляет политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. https://youtu.be/WLwCH50N7sU



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 46
Полный Делягин N 46
17.06.2022
Будет ли ядерная война?
Будет ли ядерная война?
20.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приставам с сегодняшнего дня можно, считай, всё (0)
Будет ли ядерная война? (0)
О "пятой колонне" Путина на Украине (3)
Чем дольше в должности, тем "краше" речь (0)
Навести порядок в финансовой сфере страны и ее экономике можно, обеспечив системную устойчивость товарно-денежного обращения (0)
Труп врага хорошо пахнет: умер Бурбулис (1)
О мемах и культуре вырождения (5)
Водители мусоровозов против незримой руки рынка (0)
На голодном пайке (2)
Грядущий голод: как будем отмываться? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Диалоги
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О пятой колонне Путина в Украине
Дарья Митина Дарья Митина: Последняя беловежская гнида сдохла
Дарья Митина Дарья Митина: Не всё жри, что дают
Михаил Делягин Михаил Делягин: А есть ли импортозамещение?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss