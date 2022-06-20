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Московский листок

Приставам с сегодняшнего дня можно, считай, всё

Опубликовано 20.06.2022 в разделе комментариев 0

суд война инфляция пристав
Приставам с сегодняшнего дня можно, считай, всё

С 20 июня вступил в силу закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбуждать и прекращать исполнительное производство против должников автоматически.

Помимо этого, в автоматическом режиме службе разрешено взыскивать с должников исполнительский сбор и устанавливать (или отменять) наложенные на должника ограничения, это касается и ареста имущества.

Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов.

***

То есть основанием для наезда на вас судебных приставов может стать, считай, что угодно. Даже ошибка в ГИСе.

При этом, на фоне общего падения производства идет колоссальный рост всевозможных штрафов, пошлин, сборов – фактически мы имеем второй госбюджет из поборов, чисто фискальную экономику.

А потом удивляемся: что это рубль укрепляется к основным валютам (пусть только в границах РФ), а инфляция бьет рекорды.

Так если рубль сегодня обеспечен только данью, взимаемой с населения, то и обнищание этого населения будет вести к снижению объемов дани, то есть к падению курса рубля.

 



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