Готовимся к спецоперации в Литве война литва Решение властей Литвы организовать транспортную блокаду Калининградской области является поводом для начала военных действий, написал близкий к кремлю политолог Ростислав Ищенко, в прошлом украинский дипломат и сотрудник офиса президента. По мнению главы Роскосмоса, а ранее вице-премьера по оборонной промышленности Дмитрия Рогозина, решение Литвы «суицидально». Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — прим. ред.). А.Б.



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