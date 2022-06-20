Готовимся к спецоперации в Литве

Решение властей Литвы организовать транспортную блокаду Калининградской области является поводом для начала военных действий, написал близкий к кремлю политолог Ростислав Ищенко, в прошлом украинский дипломат и сотрудник офиса президента.
По мнению главы Роскосмоса, а ранее вице-премьера по оборонной промышленности Дмитрия Рогозина, решение Литвы «суицидально».
Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — прим. ред.).
А.Б.
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Aleko 1 написал 20.06.2022 10:18