От какого Дзержинского они отказываются?

Из новостей: памятник Ф.Э. Дзержинскому открыли в подмосковной Балашихе. В городе базируется дивизия имени Дзержинского.

Помнится, году в 1980-м в журнале «Наука и жизнь» появилась серия статей «Хатха-йога: что мы можем взять из неё?». Статьи были бальзамом на душу тогдашней советской интеллигенции, которая постепенно становилась антисоветской, и поэтому рьяно тяготела к любой мистике и «эзотерике». А такая постановка вопроса, которая возможна буквально по любому предмету, например: «Крепостное право: что мы можем взять из него?» или «Аутодафе еретиков: что мы можем взять из него?» и т.д. - давала прямо-таки карт-бланш легально втягивать в оборот всё, что угодно. Ведь мы не всё подряд берём, а с разбором! Значит, можно. Если копать ещё глубже, то В.И. Ульянов-Ленин в известной ранней статье тоже ставил похожий вопрос: «От какого наследства мы отказываемся?». Но у Ленина было не так, что изюминки из кекса мы выковыриваем, а сам кекс выбрасываем на помойку...

Современная буржуазия хитрит и лукавит с доставшимся ей советским наследством. Собственно говоря, она с большим удовольствием выкинула бы его всё на помойку, даже материальную часть (в соответствии с бессмертным афоризмом её крестного отца Егора Тимуровича Гайдара: «Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся — мы всё за рубежом купим»).

Но неожиданно выяснилось, что эта самая матчасть советского наследия является не только основой жизни современного общества, но и основой её собственного существования. Скрепя сердце, пришлось приостановить её планомерную ликвидацию, и даже провозгласить — на словах, по крайней мере — всякие там «импортозамещения» и «технологические суверенитеты».

Но вот беда... Базис склонен порождать соответствующую ему надстройку. Это горестную для неё истину марксизма наши буржуи изучают на своей шкуре. А это значит — нельзя восстановить советский материальный базис, нельзя даже сохранить его частично, чтобы при этом не воскресали из небытия части проклятой недобитой «советской гидры». Но «если не можешь победить — возглавь!». Вот отсюда и все эти сообщения, что с благословения и по прямому решению буржуев открывают памятники революционерам и деятелям СССР.

Ну, а левые «болтуны, самовлюблённые нарциссы и гамлетики» (выражение Ленина), по своему обыкновению, в вечном сомнении: плясать ли от радости, что буржуи оказывают внешнее почтение памяти революционеров, или, наоборот, грозно проклясть громоустой анафемой тех злыдней, которые смеют прикосновением своих грязных буржуйских лап осквернять их священное наследие?

Прежде всего, отвечу, хорошо это или плохо. Безусловно, хорошо. Вы впрямь считаете, господа «левые», что памятник г-ну Бенкендорфу или другому царскому сатрапу-вешателю был бы уместнее и вам больше на руку? Нет. Он был бы хуже уже тем, что утверждал вековечность полицейщины, и не порождал бы при этом ни малейшего когнитивного диссонанса, а лишь тоскливое (а для кого-то и радостное) впечатление: «Полицейщина была. Есть. И пребудет вечно!» Совсем не так с памятником Феликсу Эдмундовичу. Потому что он порождает у любого мало-мальски мыслящего прохожего недоумённые вопросы. И буржуазии приходится аккуратно дробить наследие Железного Феликса на кусочки и говорить примерно так: вот здесь мы признаём... А здесь не признаём... А здесь опять не признаём... А здесь рыбу заворачивали...

Какую же часть из наследия Ф.Э. Дзержинского господа буржуи готовы взять и, скрепя сердце, поддержать? Государственничество, необходимые карательные меры для защиты существующего строя — это да. Тот факт, что Железный Феликс защищал один строй, а вы совершенно другой, прямо противоположный, а с вашим он боролся и более десятилетия провёл за это в тюрьме — этот факт оставляется за скобками.

Или вот эти его слова: «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня... люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь». Этого, конечно, на современных памятниках Феликса не напишут.

Ну, а того, как бороться с тем самым золотым тельцом, свергать его господство и утверждать совершенно иные отношения? Об этом лучше и вовсе не заикаться, чтобы не быть обвинённым в разнообразных грехах. Но ведь именно это — основа основ наследия Феликса, как и всех других большевиков! Вот об этом и должны говорить левые и красные всякий раз, когда буржуи вынужденно вытаскивают на свет божий наследие советских революционеров, рассчитывая приспособить его в своём хозяйстве.