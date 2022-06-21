Нанесен удар по буровой платформе

Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram.

"Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности. Работаем в первую очередь над спасением людей", — заявил руководитель региона.

По его данным, всего на платформах находились 12 человек, пятерых спасли, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Минобороны ведет спасательную операцию, в ней участвуют патрульные катера и авиация.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, ВСУ нанесли удар по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что атаковано было месторождение "Одесское" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1. Два человека получили сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение, семерых ищут спасатели. Политик добавила, что все работы на платформах приостановили, идет сброс газа, чтобы прекратить огонь. По ее словам, существовал риск взрыва газохранилища, который затронул бы Одессу.

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Пожалуй, это уже перебор.

Да, ВСУ уже обстреливали приграничные поселки, но там можно было отговориться случайным попаданием или обстрелом военных объектов.

Но тут объект на 100 процентов не военный, и спутать просто не с чем. И погибли, а также пострадали гражданские, буровики.

Это практически все равно, что потопить гражданское судно или сбить пассажирский самолет.

Да, и здесь сразу вспоминается малазийский лайнер, но его сбил еще не очень понятно, кто? И главное - сбили точно случайно, кто бы это ни был.

Тут сомнений нет - сознательно и прицельно.

Опять кто-то скажет, что Россия же бомбит Украину... Да, но не гражданские объекты.

И тут не очень понятино, что делать России. Спецоперация уже идет, пригрозить уже нечем, кроме как объявить войну по всем правилам. Но и это скорее в пользу Украины.

И разбомбить что-нибудь несоответствующее, например, центр Одессы с оперным театром, тоже нельзя.

Остается делать вид, что ничего особенного не произошло. Как 8 лет на Донбассе - делали точно такой же вид...

А.Б.