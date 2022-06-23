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Тупик питерского форума

Опубликовано 23.06.2022 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

экономика деньги
Тупик питерского форума

События в связи со СВО приведут единороссов к краху. Разрушительные процессы будут все ближе и ближе. И доказательством тому очередной тупик питерского форума. Полная импотенция их мировоззрения, если о последнем можно говорить вообще.

Выход только один – трансформация в современный Советский Союз. И современный именно с точки зрения стратегии роста и бизнес-модели, если уж форум заикается об экономике. Ничего третьего нет и не будет.

***

Автор этих строк может привести массу воспоминаний о первой мировой войне, когда большинство подданых царской России и не думало, что империя исчезнет. Скажи об этом в 1914-м, потащили бы в жандармерию. Но результат известен.

Так и сейчас. Большинство подданых кремлевского режима, так сказать, абсолютно не в состоянии понять размах исторических событий, и в связи со СВО. Ну, мол, управились с Чечней, управились с Грузией, почему бы и с Украиной не справиться. Ан нет, финита ля комедия, и гораздо быстрее на этот раз. Российский государственно-монополистический капитализм уже откидывает ноги; и неизбежная мобилизационная экономика потребует преобразования именно в духе СССР.

А все потому, что ругать первый Советский Союз также глупо, как ругать Ивана Грозного или Александра Третьего. Эти исторические периоды родились, сделали свое дело, и исчезли. А уж Советский Союз, вырвав народы из феодальной трясины, внес гигантскую лепту в развитие общества. Но и оный закономерно выдохся, подготавливая почву для второго. Но находятся отмороженные, которые ругаются в этом отношении до сих пор. Первый Союз, видите ли, испортил их жизнь с какого-то перепоя.

Если бы да кабы, не было бы репрессий и подобного, то было бы лучше. Но тогда и опричнину Ивана Грозного надо ругать, и татаро-монгольское иго, и Крымскую войну, и катастрофу Цусимы, и так далее. Ну, а что, было бы лучше. Но почему-то бездарный Николай второй весь в цветах, а вот Ленин-Сталин ужо плохие. Хватит дурочку валять. Во-первых, что получилось, то получилось; и отказываться от своей истории бездарно. А во-вторых, неплохо получилось, и по сравнению с другими периодами; и надо идти дальше. Надо строить следующий и лучший Советский Союз.

***

Российское общество подошло к переломному моменту, когда без исторических дефиниций не обойтись. Единороссы попытались на форуме, но очередная седьмая вода на киселе. Или кто-либо забыл «майские указы», «двадцать-двадцать» и тому подобное?!... Риторический вопрос.

А вот марксистская диалектика, и путем единства и борьбы противоположностей, актуальна всегда. К примеру, да, первый Союз шарахнулся в индустриализацию, и запорол деревню и потребительскую сферу во многом. Народ стал мучиться, и шарахнулся в сторону «либерализма». Да, магазины стали более-менее цивилизованными. Но опять-таки, машиностроение, - авиастроение, станки, НИОКР и тому подобное, и по сравнению с долей первого Союза, - ухнули в яму. Автор приводил торговый баланс за прошлый год, и куда уж нагляднее. Ну так, надо перекинуть ружье с одного плеча на другое; и опять ринуться в индустриализацию, но на уровне отрицания отрицания. Когда и индустриализация, и потребительская сфера ближе к золотой середине. А это, разумеется, ничто иное, как Советский Союз второго поколения.

Но автор будет доказывать необходимость второго Союза даже с точки зрения профессионального менеджмента. А именно, представьте, если бы сталинско-брежневский Советский Союз обладал мощью нынешнего Китая. Запад встал бы на уши; и кто постарше, знает это прекрасно. А сейчас какой-то парадокс. Вроде бы супер-пупер коммунистический Китай наступает, а западные капиталисты сопротивляются нехотя. Даже нынешняя Россия вызывает ненависть больше.

А все потому, что стратегия роста и бизнес-модель Китая не дееспособны изначально. Да-да, и несмотря на всю шумиху про «великого и ужасного дракона». Кстати, китайцы и пытаются выпрыгнуть из этих штанов «шелковым путем»; но это долгая история, и почти невозможная. Поэтому янки, разумеется, держат руку на пульсе; но не сравнить с Советским Союзом.

Дело в том, что стратегия роста Китая уже деформирована огромным экспортом в Штаты. И продуктовая бизнес-модель на базе относительно дешевой рабочей силы уже сформировалась. Да, Китай и Штаты могут ругаться при дележе куска хлеба. Но если один сдохнет, и подобно сиамским близнецам, то и другой. Поэтому так уж бояться друг друга бессмысленно. Даже просто-напросто потому, что большие проблемы Штатов обесценят триллионные китайские трежерис.

Еще раз, если Китай решит разрезать пуповину, и поменять штатовский рынок на внутренний, то придется поднимать оплату труда для адекватной емкости рынка. Но тогда экспорт грохнется почти моментально по удорожанию рабочей силы, и по сравнению с конкуренцией Вьетнама и подобными тем более. Эту дилемму решить фактически невозможно. Голову вытащишь, хвост увязнет, и наоборот. Штаты знают это прекрасно, поэтому и не нервничают особо. Кто ж спорит, что отслеживать ситуацию надо. Но все это не идет ни в какое сравнение уже с первым Советским Союзом, а уж со вторым и подавно. И вот почему ненависть к России, могущей трансформироваться в СССР, настоящая и постоянная.

И все потому, что стратегия роста России, и с переходом на индустриальный уровень, не будет зависеть от Штатов НИ НА ЙОТУ! Хочешь, продавай в Европу, если умные там останутся; хочешь, в Латинскую Америку; хочешь, в Африку; а уж про Азию в виде всяких Иранов-Индий-Индонезий вообще разговору нет. Да хоть уработайся вусмерть, все сметут за милую душу. Тут еще огромный субъективный момент, и когда многие азиаты недолюбливают китайцев. Это их внутренняя каша, но так сложилось исторически. А вот русских любят, и с хорошей памятью первого Союза тем более. Но при одном условии! Если бизнес-модель многих предприятий будет не продуктово-сырьевая, а платформенная. Об этом можно говорить много, но для краткости, почему военно-промышленный комплекс и «Росатом» остались островками высоких технологий?!.. Да потому, что они продают не только непосредственный продукт, но и комплектующие к нему, и даже с постоянной инфраструктурой полуфабрикатов; продают процессы обслуживания и обучения к нему; и что создает большую добавленную стоимость (это и называется платформенной бизнес-моделью). Ну так, разумеется, если и другие отрасли от агропрома до авиастроения, машин и станков с айтишниками станут такими же, то деньги потекут рекой.

И поэтому, как это не парадоксально для смердяковых, Россия имеет гигантский потенциал даже по сравнению с Китаем. Штаты чуют эту потенциальную мощь и независимость нутром, поэтому и пытаются подбить на взлете. И коль всякая политика является концентрированной экономикой, и вплоть до войн, о чем в заключении, уже этим все сказано.

То есть, единороссовская Россия не способна на стратегию роста с платформенной бизнес-моделью априори! От слова «совсем». А вот современный Советский Союз, и с выборами вплоть до трудовых коллективов – способен!

Потому что главной трудностью платформенной бизнес-модели является эффективное управление человеческими ресурсами. И не мудрено, и коль человек является главным производительным фактором. В частности, высокие технологии требуют качественный отбор и обучение персонала с соответствующим материальным и социальным стимулированием, и с поощрением рационализаторства и изобретательства. Так вот, капиталистическое предприятие не способно на это В ПРИНЦИПЕ! А вот хозрасчетное предприятие с советскими выборами – опять-таки, очень даже способно!

Кстати, и чтобы не забыть, еще немаловажно, что принцип «отката» в том и состоит, чтобы отдать часть средств чиновнику за счет трудового коллектива. Не всегда, а то и сама сумма раздувается, но частенько. Следовательно, высокая коррупция и высокие технологии взаимоуничтожают друг друга; и когда «откаты» позволяют сбывать продукцию и без конкуренции, и без особых стимулов для трудового коллектива. Ну так, кто ж позволит такое при фабзавкомах и СТК. Общезаводская конференция собирается за один час, и пинком под зад руководителю, и с заявлением в прокуратуру. Уже одно это приблизит к платформенной бизнес-модели неописуемо быстро.

Но парадокс еще и в том, что капиталистический НR, - отдел кадров, по-простому, - повязан по рукам и ногам и самим хозяином с его кумовством (что характерно для единороссов особенно), и недостатком коммуникаций. Капиталист, с одной стороны, вынужден создавать «мафию» из родственников-друзей-любовниц, иначе углядеть за всем невозможно. Но, с другой стороны, далеко не факт, что оные с нормальными способностями, а уж насчет знаний по отрасли тем более. И вот почему болваны на руководящих местах, и при хваленом-перехваленом капитализме, встречаются не редко. Тогда как хозрасчетный НR чихать хотел на кумовство директора, и с самой высокой колокольни. Если что, жалоба в фабзавком, или хотя бы в профком с последующим заседанием, и адью вместе с любовницей. Головой думать надо, а не тыкалкой.

Далее, основные и рядовые работники, да и не только, приходят к капиталисту «с улицы». И при всем уважении к агентствам труда, приходится выбирать из того, что есть. Тогда как весь хозрасчетный коллектив, и заинтересованный в доходе, выступает этаким коллективным НR с гораздо большими коммуникациями и возможностями. Ага, думает даже рядовой рабочий, - вроде бы толковый парнишка вырос у сестры тетки сводного брата по отцовской линии, - ну так, надо поговорить с кадровичкой и парнем. И опять-таки, если близко к кумовству, то пошлют лесом. Но если в самый раз, то тем лучше. И качество, и количество работников даже для интенсивной стратегии, таким образом, всегда под рукой. Разумеется, это приближает к платформенной бизнес-модели и мощной стратегии роста семимильными шагами.

А уж про материальное стимулирование, организационное поведение с рационализаторством и изобретательством и говорить нечего. Обсчитали в администрации такой-то цех с зарплатой, - мать вашу, что за дела, - захотели вылететь за ворота?!.. А ну ка, цыц сюды, капуста, шинковать буду. Ну а коль честно платят, то и трудовой стимул. И про огромную роль фонда социального развития и для развития, и для привлечения профессиональных кадров, и что на хозрасчетном предприятии можно сделать на раз-два, автор говорил столько раз, что повторяться не охота. И, разумеется, такой фонд или отсутствует совсем на капиталистическом предприятии, или влачит жалкое существование.

Кстати, берите любую книгу МBA по менеджменту, - автор советует «Portable MBA» Алана Коэна, просто и со вкусом, - так на любой странице про «командный дух». Но советский хозрасчетный коллектив, и где каждый чувствует себя хозяином и организатором – и есть суперкоманда!

И да, были проблемы в первом Союзе по стимулированию рационализаторства и изобретательства. Но уж при советском хозрасчете таковым рабочим полное раздолье. Если доход распределяется справедливо, и коль инновации увеличивают его, - то талантливых мужиков будут на руках носить. И это приблизит платформенную бизнес-модель не по дням, а по часам.

Вот и получается, что некоторые нынешние балбесы критикуют «ватников» да «совков» только потому, что так модно. Неохота, видите ли, выбиваться из общего ряда пижонов-балаболов а ля либерда. А они сами-то заработали хоть копейку честным трудом?!.. Сами-то составляли бизнес-план, да с учетом «откатов» помимо непредсказуемой инфляции?!.. Вот как только займутся реальным делом, сразу поймут, что критика социализма весьма сомнительна. Надо сначала разобраться, что под этим понимать. И кто уже намучался с бизнесом «по-единороссовски», - для того очевидно, что именно Советский Союз второго поколения может обладать мощной стратегией роста на базе платформенной бизнес-модели.

***

Все сказанное имеет самое непосредственное отношение к настоящему. То есть, допустим, Северодонецк будет взят, и вплоть до освобождения всего Донбасса. Но боевые действия не прекратятся по той простой причине, что киевская «элита» опирается на весь запад; следовательно, с войной «до последнего украинца».

Боевые действия будут идти до тех пор, пока украинская «элита» ориентирована на запад больше, чем на Россию; а народ не сопротивляется мобилизации. И наоборот, конец будет только в том случае, если «элита» наполовину обделается от страха перед Россией, наполовину переметнется; а главное, сам народ плюнет на мобилизацию.

Тогда закономерные вопросы возникают насчет кнута для врагов и пряника для друзей. С одной стороны, где уничтожение Ахметова-Авакова-Зеленского для отрезвления «элиты»?!.. Где уничтожение иностранных спецов особенно, и вплоть до штаб-квартир СБУ и ВСУ?!.. Пока этого и в помине нет, хотя возможностей пруд пруди; и коль «Калибры» долетают до самого Львова. И с другой стороны, где концепция сотрудничества с нормальными украинцами, и чтобы дружба стала взаимовыгодной?!.. Ведь убогий российский МРОТ лишь нагоняет тоску. Опять-таки, нет и в помине. Но тогда и СВО в нынешнем виде бесперспективна и бессмысленна. Да что там мелочиться – она вообще доведет единороссов до краха.

Ну, хорошо, и уж для полной объективности и доказательности, чуток смысла можно попытаться найти в том, чтобы выйти на левый берег Днепра и окопаться. Но сомнительно все равно! Потому что правая часть Украины превратится в террористический анклав, напичканный оружием и наемниками. Кто постарше, помнит историю с замирением и наступлением ваххабитов на Дагестан. А в этом случае все может быть в кратном размере.

Или, допустим, Кремль может дойти до левого берега, окопаться, и попробовать создать эффективную экономику. Но где концепция такой экономики, и чтобы привлекло правобережных украинцев?!.. А ноль! Дырка от бублика. Никаких слов о мобилизационной экономике на форуме не прозвучало. Поэтому опять иди туда, не знаю, куда; и принеси то, не знаю, что. Не стратегия, а реакция амебы.

Итого. Только социалистическая Россия, и с переходом в СССР, прекратит этот кризис. Только социалистическая Россия выполнит условия кнута и пряника фактически моментально. И если кто-либо думает, что это далекая перспектива, тот глубоко ошибается. Подобные процессы начнутся уже этой осенью. А в следующем году российский государственно-монополистический капитализм прекратит свое существование (а за ним и украинский). Наступит эра Советского Союза второго поколения.



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