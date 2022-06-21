Нобелевская медаль Муратова уйдет украинским детям

Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auction.

Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ, составила 550 тысяч долларов.

27 ноября 1895 года в Шведско-норвежском клубе в Париже Нобель подписал своё завещание, согласно которому большая часть его состояния — около 31 миллиона шведских крон — должна была пойти на учреждение премий.

Сегодня за 1 доллар дают 10 шведских крон. То есть состояние, завещанное Нобелем на премии, сегодня составляло бы около 3 миллионов долларов – в 30 раз меньше, чем на аукционе выручили за 1 нобелевскую медаль…

Примерно также за сто лет девальвировалась и человеческая жизнь… Несмотря на то, что были получены сотни Нобелевских премий мира.

А.Б.