Канада может принять закон об изъятии санкционных активов России

Правительство Канады рассчитывает принять в ближайшие дни закон, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд

По ее словам, данная мера обсуждалась и координировалась с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном.

Канада считает "предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины".

Любопытно, что восстановление Украины так или иначе пойдет за счет России – собственно, уже идет, в частности, в ДНР и ЛНР, включая сюда и Мариуполь.

Но явно никто не собирается возвращать России конфискованные у нее деньги. Как царское золото, которое так и пропало без следа…

Ну а на конфискованные золотовалютные резервы РФ можно было бы просто построить две новых Украины.

А.Б.