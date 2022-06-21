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Московский листок

Канада может принять закон об изъятии санкционных активов России

Опубликовано 21.06.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Канада может принять закон об изъятии санкционных активов России

Правительство Канады рассчитывает принять в ближайшие дни закон, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд

По ее словам, данная мера обсуждалась и координировалась с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном.

Канада считает "предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины".

Любопытно, что восстановление Украины так или иначе пойдет за счет России – собственно, уже идет, в частности, в ДНР и ЛНР, включая сюда и Мариуполь.

Но явно никто не собирается возвращать России конфискованные у нее деньги. Как царское золото, которое так и пропало без следа…

Ну а на конфискованные золотовалютные резервы РФ можно было бы просто построить две новых Украины.

 А.Б.



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