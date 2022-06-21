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Московский листок

Путин пытается разделить Европу

Опубликовано 21.06.2022 в разделе комментариев 1

европа путин
Путин пытается разделить Европу

Так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он призвал Путина «признать, что по соседству с ним существует сообщество правовых демократий» и выразил мнение, что российский лидер опасается распространения «искры демократии» на его страну. Путин неоднократно заявлял, что западные страны под лозунгом продвижения демократии стремятся расширить свое влияние в мире.

В интервью газете Münchner Merkur канцлера спросили, согласится ли российский президент на сближение Украины с Евросоюзом.

«Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС», — заявил Шольц.

По мнению канцлера, президент РФ «должен признать, что по соседству с ним существует сообщество правовых демократий, связь в котором становится все более тесной».

Понятно, что успешный политик не должен быть слишком умным, иначе он потеряет контакт с большинством избирателей. И политик должен говорить банальности, чтобы его не заподозрили, что он скрывает свой ум.

Шольц как-то позабыл, что Путин пришел к власти совершенно демократическим путем¸ как ученик демократа Собчака и преемник демократа Ельцина.

Правда, демократ Ельцин в 1993 году расстрелял парламент, причем тут самый состав парламента, который сам же и возглавлял за 2 года до того. И отменил конституцию, в которую сам же вносил во главе парламента множество поправок. И принял "расстрельную" конституцию, которая закрепляла за ним беспрецедентные полномочия – и все это происходило с полного одобрения Запада. В первую очередь президента США Клинтона.

Клинтон, общаясь с журналистами после публикации указа 1400 Ельцина о роспуске парламента, рассказал им, что говорил с российским президентом и выразил надежду, что он «сможет справиться с этим переходом таким образом, который бы действительно способствовал демократии, уважал права человека и поддерживал мир».

Напомню, что прямым следствием переворота 1993 года была война в Чечне – Ельцин принял решение о вводе войск менее, чем через год после расстрела Дома советов.

А всего через 5 лет назвал Путина своим преемником.

А первый канцлер объединенной Германии Гельмут Коль воспринял переворот 1993 года вообще с полным восторгом.

Президент Франции Ширак принял орден За заслуги перед Отечеством 1 степени из рук Ельцина, на которых еще дымилась кровь защитников Конституции.

А теперь, оказывается, у нас демократии нет… И как давно вы это заметили?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Takova istoricheskaya tradiciya
- - - - - - написал 21.06.2022 11:07
Bolshinstvo rossiyan (uvi!) nenavidit svobodu i demokratiyu...
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