Ярослав Качиньский ушел в отставку

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - цитирует Качиньского агентство РАР.

Качиньский добавил, что его преемником на посту вице-премьера станет глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак. "Это совершенно естественное решение. У нас (кризис на Украине – ред.)..., а он министр обороны, поэтому в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такое объединение имеет очень большие преимущества".

Качиньский, которому 72 года, являлся вице-премьером, курирующим силовые структуры в правительстве Моравецкого. Он также является председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны.

Это естественное решение для войны?

По крайней мере и премьер Моравецкий, и министр Блащак – очевидные ястребы, и готовят страну к военному противостоянию с Россией. В конце апреля 2019 года именно Мариуш Блащак заявил, что польское правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.

Качиньский в свои 72 инстинктивно опасался войны войны на востоке, историк и магистр местного самоуправления Блащак в 52 - не боится.

А.Б.