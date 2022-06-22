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Московский листок

Сафари со смертельным исходом

Опубликовано 22.06.2022 в разделе комментариев 0

днр казнь
Сафари со смертельным исходом

Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко — Саадуна Брагима — к смертной казни. Следствие установило, что наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины.

Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

Великобритания направила России ноту по поводу приговоренных к смертной казни поданных королевства.

"Они направили ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах", — сообщил посол в Лондоне Келин.

***

Интереснейший казус: Британия не признает ДНР и считает ее "взбунтовавшейся" территорией Украины, но ноту шлет почему-то в МИД РФ.

А наши почему-то рассматривают эту ноту, комментируют ее. С какой стати? Почему не сказать просто: "В вашем письме указан неверный адрес".

Ну и Пушилин с его верховным судом тоже не слишком кровожадные люди. Просто им надоело, что на Донбасс искатели приключений ездят со всего света на сафари пострелять русских. Кому понравится?

И вот тигр, на отстрел которого была куплена лицензия, съел охотника. Можете жаловаться. Писать письма администрации национального парка. На аппетит тигра все это будет иметь очень малое влияние.

И тут совершенно неважно, являются ли британцы и кениец наемниками или честными комбатантами - в ДНР четко дают знать: сафари на русских заканчивается очень печально.

Не нужно ездить к нам охотиться на людей - вот и весь мессидж.

Кстати, явное и публичное осознание этого, если будет признано публично и вовремя, спасет жизни незадачливых охотников из Британии.

Или не спасет. Как решат там, в Лондоне...

А.Б.



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