Территорию у посольства США назвали "Площадью Донецкой Народной Республики"

Территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование "Площадь Донецкой Народной Республики", соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра Москвы.

"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.

Политический ход понятен – в куче стран Европы до сих пор есть улицы площади имени Дудаева, Масхадова и прочих деятелей этого исчезнувшего режима.

Но по какому праву столичные власти вносят в топонимику Москвы свои политические изменения, толком не согласовав их с горожанами?

Вот сейчас позвонил Елене Ткач, бывшему депутату от Пресненского района Москвы.

Говорит, инициатива шла от депутатов Мосгордумы, провели "электронных опрос" населения в интернете – сами знаете, как это проводится… И переименовали.

Теперь луганчане обидятся – имени ЛНР тоже что-нибудь надо переименовать, и непременно в центре… Ну а Южная Осетия, Абхазия – тоже надо. А там Нагорный Карабах, Приднестровье… Вазиристан тоже нельзя обидеть.

А.Б.