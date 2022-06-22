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Московский листок

Территорию у посольства США назвали "Площадью Донецкой Народной Республики"

Опубликовано 22.06.2022 в разделе комментариев 3

москва собянин днр
Территорию у посольства США назвали "Площадью Донецкой Народной Республики"

Территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование "Площадь Донецкой Народной Республики", соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра Москвы.

"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.

Политический ход понятен – в куче стран Европы до сих пор есть улицы площади имени Дудаева, Масхадова и прочих деятелей этого исчезнувшего режима.

Но по какому праву столичные власти вносят в топонимику Москвы свои политические изменения, толком не согласовав их с горожанами?

Вот сейчас позвонил Елене Ткач, бывшему депутату от Пресненского района Москвы.

Говорит, инициатива шла от депутатов Мосгордумы, провели "электронных опрос" населения в интернете – сами знаете, как это проводится… И переименовали.

Теперь луганчане обидятся – имени ЛНР тоже что-нибудь надо переименовать, и непременно в центре… Ну а Южная Осетия, Абхазия – тоже надо. А там Нагорный Карабах, Приднестровье… Вазиристан тоже нельзя обидеть.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
маркиз Наф-Наф написал 22.06.2022 11:22
Нашли чем гордиться. Такой фигней занимались мелкие европейские страны: Польша, Эстония, Литва, Латвия. Так это и есть тот самый сверхжесткий ответ, о котором постоянно твердят официальные лица России.
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(без названия)
Aleko 1 написал 22.06.2022 11:06
Назовите еще что-то именем Жопы Русского Мира, которую принесла "днр" на Донбасс...
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Marazm krepchal...
- - - - - написал 22.06.2022 10:46
Neuzheli v Moskve net svoih iztoricheskih nazvanij?
Kakoe neuvazhenie k toponimike Moskvi!
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