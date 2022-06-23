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Московский листок

И "Культура"?

Опубликовано 23.06.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино костина
И "Культура"?

Ответ: да, и «Культура», иначе вообще закроют. 

Телевизор я давно не смотрю. Исключение — если оказываюсь в чужом городе в отеле, и с собой нет ноутбука. 

Несколько дней назад выдался у меня такой телевизионный вечер. Всех увидела, буквально всех: Соловьева, Шейнина, Скабееву, Мацкявичуса. Узнала о новой невесте Бари Алибасова и об охраннике Волочковой, который побил проститутку. Выдержала довольно долго, сказалась многолетняя закалка. Но потом все-таки сдалась. Гулять — поздновато, спать еще рано, читать неохота. Так ведь есть канал «Культура»! А я и забыла! Ну-ка, ну-ка... 

Лучше бы не вспоминала. То есть сначала вполне себе любопытно: рассказывали о Вольтере, который, оказывается, написал историю России в петровские времена. Что любопытно: к советам российских историков насмешливый француз не прислушивался, шарашил по-своему, и получилось не очень точно, но весьма интересно, особенно для иностранного читателя, которому книга и адресовалась. Петра Вольтер всячески превозносил, прощая ему многочисленные жестокости. 

Уже собралась выключать — а там анонс фильма «Медный всадник России», который прямо сейчас и начнется. Режиссер — Василий Ливанов! А в ролях Стеблов, Ильин, Стоянов. То есть надо бы посмотреть, хоть название меня сразу насторожило, на безграмотные вывески похоже — какие-нибудь «Двери Беларуси». И опять Петр — хотя это понятно, 350 лет со дня рождения. Но в последнее время меня напрягают эти настойчивые аллюзии: завоевал, присоединил, расширил... вообще-то еще окно в Европу прорубил, которое нынче забетонировали. Ладно, речь о другом. 

Фильм — об авторе знаменитого памятника Этьене Фальконе. Его, как известно, пригласила Екатерина II. Она у Ливанова красавица и умница, внимательная и добрая, благородная и милосердная. Матушка, одним словом. 

Временами действие переносится в сегодняшний день, где образцовая девочка в беретике старательно расспрашивает папу о разных памятниках, а он ей подробно отвечает. Речь заходит о Пугачеве, и выясняется, что это был самозванец, претендовавший на царский трон, чего делать нельзя ни в коем случае. Потому что царь — это... ну чего тут говорить, вон на Екатерину посмотрите. Лучше не бывает. Хотя нет, Петр еще лучше. Поэтому и памятник должен быть самым замечательным. 

Блиииин, от этой патоки (в исполнении прекрасных актеров, что особенно обидно) стало тошно. Но финал переплюнул всё. Не образ Медного всадника на Сенатской, а реальное видео с нынешним царем в строю «Бессмертного полка» — вот как решил закончить свой фильм Василий Ливанов. 

И «Культура»...



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