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Московский листок

Украина зачем-то занялась терроризмом на госуровне

Опубликовано 23.06.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Украина зачем-то занялась терроризмом на госуровне

ООН выступает против любых атак на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС об ударах украинской армии по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" в Черном море.

Украина нанесла три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза", на них находились 109 человек, 94 эвакуированы, трое пострадали, семеро пропали без вести. 

"Мы выступаем против любых атак с любой стороны в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - сказал Фархан Хак.

***

Позиция ООН очевидна для любого более-менее цивилизованного человека, однако к таким не относятся сторонники Украины.

Нанесен удар по буровой платформе

По горячим следам я написал: "объект на 100 процентов не военный, и спутать просто не с чем. И погибли, а также пострадали гражданские, буровики. Это практически все равно, что потопить гражданское судно или сбить пассажирский самолет".

Реакцию проукраинских пропагандистов можете оценить, пройдя по ссылке. Как видим, на позицию ООН совсем не похоже.

А поскольку мизера, как известно, ходят парами - пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника, сообщил источник госагентства ТАСС в местной администрации.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой беспилотник пикирует и врезается в НПЗ, после чего происходит взрыв, на месте происшествия нашли обломки беспилотника — это UKR SPEC Systems PD-1.

Гениям украинской спецпропаганды на заметку: теперь российская сторона может смело утверждать, что ведет антитеррористическую операцию против последнего террористического режима в Европе.

А.Б.



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