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Московский листок

Выяснилось, что пластические хирурги копируют всего три носа

Опубликовано 23.06.2022 в разделе комментариев 0

медицина пластика
Выяснилось, что пластические хирурги копируют всего три носа

Стоит появиться на экранах новой яркой актрисе или певице, как миллионы поклонниц начинают мечтать о таких же глазах, губах, прическе, талии.

И выяснилось, что есть носы, которые сейчас можно считать самыми модными.

Нос Кейт Миддлтон герцогини Кэмбриджской и будущей королевы – самый популярный в мире!

На втором месте шнобель Ким Кардашьян, хотя я вот был уверен, что лидирует там совершенно другая часть тела.

На третьем месте нос Дженнифер Лоуренс.

Вот и весь набор женской красоты. Три носа.

Думаю, может, сделать себе нос как у Гоголя? Ведь гений же, написавший повесть о том, как нос начал жить отдельную от своего владельца жизнь… Пророк просто.

 А.Б.



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