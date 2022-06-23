Выяснилось, что пластические хирурги копируют всего три носа

Стоит появиться на экранах новой яркой актрисе или певице, как миллионы поклонниц начинают мечтать о таких же глазах, губах, прическе, талии.
И выяснилось, что есть носы, которые сейчас можно считать самыми модными.
Нос Кейт Миддлтон герцогини Кэмбриджской и будущей королевы – самый популярный в мире!
На втором месте шнобель Ким Кардашьян, хотя я вот был уверен, что лидирует там совершенно другая часть тела.
На третьем месте нос Дженнифер Лоуренс.
Вот и весь набор женской красоты. Три носа.
Думаю, может, сделать себе нос как у Гоголя? Ведь гений же, написавший повесть о том, как нос начал жить отдельную от своего владельца жизнь… Пророк просто.
А.Б.
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