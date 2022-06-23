Выяснилось, что пластические хирурги копируют всего три носа

Стоит появиться на экранах новой яркой актрисе или певице, как миллионы поклонниц начинают мечтать о таких же глазах, губах, прическе, талии.

И выяснилось, что есть носы, которые сейчас можно считать самыми модными.

Нос Кейт Миддлтон герцогини Кэмбриджской и будущей королевы – самый популярный в мире!

На втором месте шнобель Ким Кардашьян, хотя я вот был уверен, что лидирует там совершенно другая часть тела.

На третьем месте нос Дженнифер Лоуренс.

Вот и весь набор женской красоты. Три носа.

Думаю, может, сделать себе нос как у Гоголя? Ведь гений же, написавший повесть о том, как нос начал жить отдельную от своего владельца жизнь… Пророк просто.

А.Б.