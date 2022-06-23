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Московский листок

Работающим пенсионерам опять предложат вымирать

Опубликовано 23.06.2022 в разделе комментариев 0

нищета пенсионеры
Работающим пенсионерам опять предложат вымирать

Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

—С 1 января 2023 года — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля);

—С 1 января 2024 года — на 6,1 процента (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей);

—С 1 февраля 2025 года — на 4,0 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей).

Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на десять процентов с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этого средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

То есть пенсии работающих пенсионеров в 12-15 тысяч уже не дотягивают даже до прожиточного минимума.

Вот как государство, в конституции которого написано, что оно "социальное", может выплачивать пенсии значительно ниже прожиточного минимума?

И при этом некто Путин обещает, что лет через 10 будем жить малость получше… Он, может, и будет – дворец в Геленджике достроят наконец, и стесняться будет уже некого.

А вот нынешним пенсионерам, учитывая существующий возраст дожития, можно рассчитывать только на свежую краску для оградки… Спи спокойно, дорогой товарищ, индексации не планируется.

 А.Б.



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