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Московский листок

Голый член ЕС

Опубликовано 23.06.2022 в разделе комментариев 0

европа молдавия ес
Голый член ЕС

Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

"Степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер", — подчеркнул Попеску.

Вот это как раз интересный вопрос – Молдавия была самой интегрированной в ЕС экономикой бывшего СССР после Прибалтики. И вот почти 3 десятка лет интеграции в экономику Евросоюза так и оставляют Молдавию в состоянии одной из беднейших стран Европы.

Как же так? Тем более, что рядом братская Румыния, член ЕС, паспорта которой есть считай у каждого второго молдаванина…

А экономика слаба до неприличия.

Сейчас начнут вступать в НАТО, так выяснится, что не только патронов, но даже штанов военных купить не на что…

 А.Б.



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