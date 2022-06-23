Народу готовиться к паперти

И действительно именно для этого Россия провела Питерский Международный экономический форум, чтобы народ не взбунтовал от ухудшения и так нищенского положения. Ведь на форуме разговор шёл и о том, что народ Запада и США будут жить тоже хуже именно из - за санкций. Почему же их не отменяют? Потому что руководство всех стран не только тех кто за санкции живут отдельно от народа. Это они пользуются тем, что зарабатывает простой человек, рабочий, забирая себе столько сколько не надо. Не зря М.Мишустин говорил, что олигархи от жадности не работают на страну.

Обрадовал народ, очевидно на форуме и действующий вице - премьер правительства Ю.Борисов. "Я хочу, чтобы это уложилось в голове у каждого россиянина: как прежде уже не будет. Никогда. Или если не "никогда", "никогда" - плохое слово, то на протяжении не одного десятка лет нам жить в таких условиях. Не будет Запад отменять санкции. Не для того они их вводили, чтобы нас попугать". Мысль понятная, но изложение корявое не для зама премьера. Что же вы, Юрий, не сказали: кто довёл страну до такого состояния? Союз тоже был под санкциями, но народ их не ощущал. Правительство производило и самолёты и автомашины и сельскохозяйственную технику и медицина работала для народа. Сейчас у нас ничего нет, кроме сидящих дармоедов на престижных должностях и предупреждают народ, что будет хуже. А куда ещё хуже. Зарплату сделаете в 10 тысяч рублей или как? Лично у вас, Юрий, уложилось в голове то, что вы сказали? Зарплата будет как у большинства населения России и вы пересядете на вазовские недоделанные автомобили? И за квартиру тоже будете платить, как нищий народ? А ведь можно было избежать издевательства над страной и народом если бы у вас голова работала так как должна работать у чиновника большого уровня. Зачем распродали всю Россию, зачем провели оптимизацию, кто позволил вывести из страны весь запас средств национального благосостояния и 600 тонн золота. Вы на кого работаете? Вы разве не знали, что олигархи 30 лет грабят страну, а теперь не знают как уберечь миллиарды и спрятать дворцы, яхты? Вы даже сейчас не меняете некоторых чиновников, которые позволяли разворовывать страну и сами в этом принимали самое активное участие. Понимаю вы не президент, но обратитесь к народу за поддержкой или вы тоже народ боитесь?

У вас узкий круг обзора событий. Смотрите, Америка вложила несколько миллиардов долларов и развалила Союз. Теперь им надо развалить Россию. Вы до сих пор не поняли чего добивается США. Когда вас назначили чиновником в правительство надо было держаться народа и кричать о предательской политики и правительства, и Кремля. Всё развалили, надеялись на нефть, газ, металл, удобрения и ничего не производить , а покупать. Результат налицо, но для вас это не имеет никакого значения. Вы ведь не сказали, что сами будете жить как народ.

И вся чиновничья рать ведёт себя так же. Например, помощник президента М.Орешкин на ПМЭФ подтвердил выступление Борисова. А были ли чиновники против такой политики? Интернет молчит.

Думаю, что Борисов сказал не всё. Он и сам не догадывается об этом. Он ведь за сотенной в карман не лезет. А дело не в санкциях, дело в том, что "элита" российская не хочет развивать страну, главное набить карманы. Фактически в нынешней России нет элиты есть воры. Народ перебивается с хлеба на воду или до конца жизни залез в кабалу банков и не видит выхода. Это не жизнь, поэтому смертность растёт и давно уже обогнала рождаемость, даже президентские подачки

не помогают. На нервах живёт народ, а это жизнь укорачивает и намного. Как они - чиновники надоели народу - эти бестолочи и проходимцы, а люди терпят не вникая в то, что творится наверху.

Очевидно под конец повествования президент сделал заявление: "Россия входит в совершенно новую эпоху. Скоро Россия станет мощной, сильной и суверенной страной, несмотря на сложившуюся мировую экономическую ситуацию. Мы обязательно используем все возможности и станем ещё сильнее". А что разве сейчас Россия не суверенная страна? Значит с этим президент согласен. Какой суверенитет если производство останавливается, а рабочие остаются без зарплаты. И что значит "скоро". Это когда? По крайней мере сейчас к этому нет даже предпосылок. Надо восстанавливать или строить новые заводы, ликвидировать безработицу и рабочий должен получать достойную зарплату, хотя бы на уровне Германии. Чиновники не жалуются на зарплату поэтому и не хотят работать на страну и народ. А как понимать "мы станам ещё сильнее". Что разве сейчас Россия сильная? если бы была сильной , то не было бы таких санкций и заводы выпускали бы как и раньше и машины, и трактора, и сельскохозяйственный инвентарь. Да и медицина была бы на уровне мировых стандартов. Нас пока спасает советское ядерное оружие.

Сталин за пять лет восстановил экономику страны, разрушенную фашистами. А нынешняя власть не только ничего не восстановила, а наоборот разграбила или уничтожила практически всё, что было построено при СССР. Как можно было сохранить производство галош если в XXI веке их никто не носит. А вот ядерное оружие сохранили. К чему бы это?

По президентскому указанию с 1.07. 2022 года минимальный размер оплаты труда будет равен - 15279 рублей. Спасибо президенту, за этот год это уже второе повышение. И чиновники будут получать зарплату исходя из этой величины? Или как? Это только для народа, который живёт и работает на чиновников, а сами получают гроши. Вот она демократия в стае чиновников, но никак ни в народе. Продукты, товары подорожали от 50 до 100 и более процентов, а МРОТ увеличили всего на 18 %, да ещё надо смотреть с какой суммы.

Интересное заявление сделал экономист М.Хазин, который присутствовал на ПМЭФ. "Чиновники никогда не примут перемен". Сама жизнь показала, что это действительно так. Ничего не меняется. Либералы говорят, что многое президент изменил за 22 года. При Ельцине даже зарплату годами не выдавали. Поэтому страна вымирает, наследственность изменить трудно, хотя нищенскую зарплату выдают своевременно и даже единовременные выплаты отдельным категориям граждан. Однако это явление временное и оно никакие проблемы не решит. Растёт безработица, зарплата не поспевает за ростом цен. Обидно то, что чиновников это не касается. Они как жили подворовывая, так и живут, вот поэтому они ничего не хотят менять.