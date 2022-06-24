"Улита едет...". А теперь вообще остановилась

ОПЯТЬ ВЫИГРАЛ ДЕЛО

Конституция в статье 15 установила: «4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Европейская конвенция по правам человека ратифицирована Думой и обязана соблюдаться Россией, а это значит, что Россия признаёт Европейский суд по правам человека (в котором, кстати, заседают и судьи из России), своим, российским высшим судом в области прав человека.

И в соответствии с Конституцией, по российскому уголовно-процессуальному законодательству, в случае выявления ЕСПЧ нарушений ПРАВ ЧЕЛОВЕКА в уголовном судопроизводстве, судебное решение подлежит отмене, а дело направляется на пересмотр.

Откройте Конституцию, начните с преамбулы, а в ней и далее «Мы, многонациональный народ Российской Федерации» не ставит перед своим государством (государственными органами) даже задачу, скажем, улучшить своё благополучие или продолжительность жизни, тем более, не ставит задачу победить нацизм на Украине. С самого начала, уже в статье 2 народ России требует от органов власти государства: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».

При наличии Конституции, устанавливающей главенство в защите прав человека, всякое покушение на денонсировании (отказ) от общепризнанных принципов и норм международного права в области прав человека, - это крайняя степень правового идиотизма и преступление, предусмотренное статьей 3 Конституции и статьёй 278 УК РФ – это деяния, «направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации». Но, повторю, Думе на правовой идиотизм и преступность собственных решений глубоко плевать - кнопкодавы Охотного Ряда свой идиотизм и преступность не замечают.

В результате Россия — единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) было установлено право властей не исполнять решения ЕСПЧ, а сегодня «пердизент» и кнопкодавы России отказались исполнять вообще все решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года, в том числе вынесенные по нарушениям, имевшим место до 15 марта 2022 года. Россия отозвала из Страсбурга российских судей и технический персонал. Это значит, что по решениям ЕСПЧ власти России не будут платить назначенные ЕСПЧ компенсации, а сами решения не будут основанием для пересмотра гражданских, административных и уголовных дел.

Как говорится – фашистский хрен вам, граждане России, а не права человека!

Правда, ЕСПЧ решил, что может принять к рассмотрению любую жалобу в отношении России на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года. То есть ЕСПЧ продолжит принимать жалобы против России, но, как говорится, а что толку?

А ведь прецеденты уже были!

Правда за все 70 лет после вступления в действие Конвенции, был всего лишь один случай, кратковременного выхода из неё государства. Это в 1967—1974 годах была Греция под властью «чёрных полковников», которых даже Западная Европа считала фашистами. Правда, терпимыми фашистами, поскольку они, как и полагается, убивали коммунистов, а при наличии СССР, это считалось полезным.

Хунту возглавлял сначала полковник Пападопулос, а затем генерал армии Иоаннидис, и эти «чёрные полковники» организовали в Греции фашизм по примеру итальянского фашизма Муссолини. Они создали концентрационные лагеря и загнали в них компартию Греции, посему Западная Европа им искренне сочувствовала и прощала такие выходки, как отказ от Конвенции по защите прав человека и основных свобод, повторю, единственные за всю историю этой Конвенции!

И эти «чёрные полковники», может, и до сих пор бы сидели в Греции, если бы не пришли в восторг от своих «вундервафлей» и военной силы, и не полезли завоёвывать - нет, не Украину, а всего лишь Кипр. Но там им Турция немедленно надавала по тыкве, от чего фашистская хунта в Греции пала, а Греция вновь вошла в Европейскую Конвенцию. Ну, а «чёрных полковников» суд освобождённой Греции приговорил к повешению, правда, в конечном итоге они получили пожизненное заключение (Европейская конвенция не приветствует смертную казнь) и закончили свои жизни в тюрьме.

Конечно, ни Дума, ни Совет Федерации наверняка ничего не слышали про эту историю с «чёрными полковниками», но даже если они об этих полковниках и их подвиге и услышат, ну и что? Посмотрите на их физиономии с не обезображенными умом ликами.

Напомню, что 14 лет назад ФСБ в защиту иностранного агента А. Брода (участие которого в деле было скрыто) возбудила против меня, тогда главного редактора газеты «Дуэль», уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. В результате уже вполне фашистский «суд» 18 июня 2009 года приговорил меня к 2 годам условно и запрету быть главным редактором, а в следующем году деятельность газеты «Дуэль» была вообще прекращена за публикацию объявления «Ты избрал, тебе судить!» об организации референдума о суде народа над избранными им органами власти.

Я подал жалобу в Европейский суд по правам человека, и вот 14.12.2021 суд вынес решение по этому делу, в котором решил, что российские власти не доказали пропорциональность бессрочного запрета газеты «Дуэль» и необходимость наказания меня по ст. 280 УК в 2009 году. ЕСПЧ установил, что Россия нарушила ст. 10 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая защищает свободу выражения мнения, и должна выплатить Мухину 10 тысяч евро компенсации морального вреда и шесть тысяч евро в счет судебных издержек. http://www.ymuhin.ru/node/2500

А в июле 2015 года меня с товарищами арестовали и при аресте нам было предъявлено обвинение по части 1 статьи 2822 в «организации деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

А в постановлении о возбуждении уголовного дела от 22 июля 2015 года без каких-либо стеснений было написано, что уголовное дело против меня возбуждено за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

Оцените - за организацию референдума!

Мой адвокат тут же подала жалобу в ЕСПЧ, и вот через 7 лет, 23 июня 2022 года эта жалоба была рассмотрена судом в Страсбурге, который решил, что законность моего ареста не проверялась должным образом и постановил, чтобы Россия выплатила мне аж 500 евро https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217796%22]}.

«Улита едет…».

А теперь вообще остановилась.