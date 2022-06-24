Украину приняли в кандидаты в ЕС

В четверг главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.
Украина, получив статус кандидата на вступление в Евросоюз, окончательно уходит от постсоветской политики и больше не будет "серой зоной" между Россией и Западом. Об этом заявил глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Ну вот и хорошо. Украина будет первой страной ЕС, на территории которой в момент приема ведутся активные боевые действия.
Неплохая перспектива - уже около 6 миллионов украинцев и так находятся в ЕС в качестве беженцев. Еще немного, и самого приема в ЕС не потребуется, страна окажется в Евросоюзе по факту.
А.Б.
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Европе вообще-то скоро кирдык написал 24.06.2022 02:00
Идет закат Европы с их толерастией,либерастией,педерастией,разрушеним института семьи,наплывом черных беженцев из Африки и с арабского Востока.
А когда-то совсем недавно по историческим меркам она была вполне себе нормальной цивилизацией.
Но гегемону,которым по недоразумению продолжает считать себя США,конкуренты не нужны.
Поэтому грядет печальный конец Европы!