Украину приняли в кандидаты в ЕС

В четверг главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.

Украина, получив статус кандидата на вступление в Евросоюз, окончательно уходит от постсоветской политики и больше не будет "серой зоной" между Россией и Западом. Об этом заявил глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Ну вот и хорошо. Украина будет первой страной ЕС, на территории которой в момент приема ведутся активные боевые действия.

Неплохая перспектива - уже около 6 миллионов украинцев и так находятся в ЕС в качестве беженцев. Еще немного, и самого приема в ЕС не потребуется, страна окажется в Евросоюзе по факту.

А.Б.