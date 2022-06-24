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Московский листок

Расскажу я вам, малятки, про похороны Бурбулиса

Опубликовано 24.06.2022 автором в разделе комментариев 0

экономика деньги
Расскажу я вам, малятки, про похороны Бурбулиса

Звучит как начало какой-то частушки. Порвали два баяна, в общем. Я не Куксенкова - мои источники действительно надёжны, как автомат Калашникова.

 

Хоронили на Троекуровском кладбище - по распоряжению Кириенко Собянин выделил там место. Ритуальный зал был арендован на два часа, и все два часа пришедшие произносили речи. Примечательно, что никого из Администрации Президента не было, никого из статусных представителей власти не было. Путин соболезнований не присылал (хотя обычно на смерть бывших руководителей государства президентские соболезнования таки поступают). Директор Ельцин-центра зачитал письмо-соболезнование от Наины Ельциной, - ну, тут всё понятно.

 

Церемонию вёл Леонид Млечин, своей манерой ведения удививший даже самых лояльных скорбящих - с пафосным самолюбованием, будто тамадил на собственной свадьбе, а не вёл чужие похороны. Из известных выступавших - Шохин, Андрей Нечаев (бывший министр экономики, член команды Гайдара), Степашин (назвал покойного и его соратников "идеалистами-революционерами"), Олег Сысуев, Шелов-Коведяев. Из Госдумы были только Павел Крашенинников и Валерий Язев (оба свердловчане, земляки новопреставившегося). В скандальном ключе выступила только "творческая интеллигенция" - Алла Гербер и Марк Розовский. Гербер называла покойного "святым" и костерила "войну" (сложить в уме два и два и вкурить, что если бы не бурная деятельность покойного по развалу страны, никаких войн бы сегодня не было, старушка явно не в состоянии), а Розовский вообще изошёл ядовитой слюной и бредил о "ренессансе сталинизма". Твоими бы устами, безумный человече, да медку.

 

Бросалось в глаза зияющее отсутствие тех, кого, собственно, на этих похоронах увидеть было бы логичней всего - Шахрая, Андрея Макарова aka "Танечка", которого, собственно, покойный вывел в люди, Александра Жукова (ну, тут понятно, поскольку он из всех питомцев практически единственный стал приличным человеком) и, главное, Юлия Гусмана, который собственно, и был вдохновителем и организатором переезда бурбулисовской семьи в Баку, где покойный в итоге отдал Богу душу. Народ у гроба шептался о том, что пару недель назад Бурбулис вернулся с женой из Индии. Как видим, недавно перенесший клиническую смерть покойный был крайне беспокойным пациентом - для кардиологического больного телепортации из Дели с 50-градусной жарой и 100-процентной влажностью в Баку вообще так себе рекомендованы.

 

Отгадайте, от кого были два самых огромных венка - каждый в три человеческих роста.

 

Один - от корпорации Лукойл, другой - лично от Вагита Юсуфовича Алекперова. Чему удивляться, ведь на постановлении Правительства РСФСР о создании компании стоит одна-единственная подпись - именно Бурбулиса.



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