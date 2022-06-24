Макрон неожиданно раскрыл правду о гражданской войне в СССР

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России.

"Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Вообще получилось немного неприлично: бывшие республики СССР принимают в ЕС не сами по себе, а как сигнал России. Так сказать, как инструмент внешней политики.

Особенно неприлично это выглядит на примере Грузии, которая объективно гораздо больше сделала на пути в ЕС, но приглашения не получила исключительно из-за недостаточно антироссийской политики.

И тогда на происходящее надо смотреть шире – как на продолжающуюся гражданскую войну в бывшем СССР за советское наследство. Никакого национального конфликта, никакой борьбы за независимость – чистая гражданская война, которую ведут между собой бывшие советские граждане.

И какими же дебилами выглядят тогда все политики, госдеятели, генералы, пропагандоны и прочие…