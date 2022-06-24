Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Макрон неожиданно раскрыл правду о гражданской войне в СССР

Опубликовано 24.06.2022 автором в разделе комментариев 0

украина война всу
Макрон неожиданно раскрыл правду о гражданской войне в СССР

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России.

"Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Вообще получилось немного неприлично: бывшие республики СССР принимают в ЕС не сами по себе, а как сигнал России. Так сказать, как инструмент внешней политики.

Особенно неприлично это выглядит на примере Грузии, которая объективно гораздо больше сделала на пути в ЕС, но приглашения не получила исключительно из-за недостаточно антироссийской политики.

И тогда на происходящее надо смотреть шире – как на продолжающуюся гражданскую войну в бывшем СССР за советское наследство. Никакого национального конфликта, никакой борьбы за независимость – чистая гражданская война, которую ведут между собой бывшие советские граждане.

И какими же дебилами выглядят тогда все политики, госдеятели, генералы, пропагандоны и прочие…

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Готовимся к спецоперации в Литве
Готовимся к спецоперации в Литве
20.06.2022
Будет ли ядерная война?
Будет ли ядерная война?
20.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Точки У" опять обстреляли города ЛНР (1)
В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека (0)
Макрон неожиданно раскрыл правду о гражданской войне в СССР (0)
Расскажу я вам, малятки, про похороны Бурбулиса (1)
Украину приняли в кандидаты в ЕС (6)
"Улита едет...". А теперь вообще остановилась (6)
Народу готовиться к паперти (3)
Голый член ЕС (4)
Работающим пенсионерам опять предложат вымирать (3)
Выяснилось, что пластические хирурги копируют всего три носа (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Рост цен остановлен массовой бедностью и нищетой
Илья Пономарев Илья Пономарев: Кремлевская стратегия, шаманизм и оккультные технологии
Дарья Митина Дарья Митина: Расскажу я вам, малятки, про похороны Бурбулиса
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мир не будет прежним: как победить в экономической схватке?
Илья Пономарев Илья Пономарев: И снова здравствуйте! :)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss