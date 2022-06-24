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Московский листок

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека

Опубликовано 24.06.2022 в разделе комментариев 0

катастрофа самолет
В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Самолет летел по маршруту Белгород-Оренбург и остановился на дозаправку в рязанской авиабазе «Дягилево».

Понятно, авикатастрофы иногда случаются. Но именно иногда.

А почему у нас постоянно и регулярно?

Вот что пишет об этом полковник ВВС Виктор Алкснис: «Я уже многократно говорил о том, что основная причина самолетопадов, это полный развал российской авиационной отрасли, начиная с конструкторских бюро, заводов производителей самолетов и комплектующих, подготовки квалифицированных летных и инженерно-технических специалистов, авиационного ремонта и эксплуатации. Мы уже не в состоянии проектировать и производить даже легкомоторные самолеты на замену знаменитым Ан-2".

Генерал-полковник Леонид Ивашов: "Мы безусловные лидеры по количеству авиакатастроф. В 2021 году в РФ разбилось 39 летательных средств (самолетов и вертолетов), из них 21 с гибелью людей. Да, большинство — это АН-26 советского производства, но есть не только старые, но и выпуска 2014 и даже 2020 г.г. В том числе новейший Ту—22 М3 и проходивший летные испытания Ил — 112 В. Да и погибший при тушении пожаров в Турции Бе — 200, к старым не относился. Всего же за 10 месяцев 2021 года в мире произошло 16 тяжелых авиакатастроф, из этого числа — 7 в России. И причина большинства авиакатастроф не в старении техники".

В этом году тенденция продолжается. Плюс к тому из-за санкций пошли в задницу все регламенты, самолеты стали разбирать на запчасти и так далее.

Ждем новых сообщений.

 



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