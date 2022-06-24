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Московский листок

"Точки У" опять обстреляли города ЛНР

Опубликовано 24.06.2022 в разделе комментариев 1

украина война всу
"Точки У" опять обстреляли города ЛНР

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу открыли огонь по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное. Были использованы три ракеты «Точка-У». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы были зафиксированы в час ночи со стороны вооруженных формирований Украины.

Первая ракета была выпущена с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов. Через десять минут с этого же направления ракета направилась в населенный пункт Брянка. Затем в 02.55 ракета ударила по населенному пункту Тепличное.

То есть целенаправленно по населенным пунктам.

На начало боевых действий Украина располагала до 90 пусковых установок, от 500 до 800 ракет 9М79.

Теоретически, судя по активному боевому применению этих ракет по объектам гражданского строительства, их запас на Украине должен был бы уже иссякнуть, тем более, что в начале спецоперации официально заявлялось, что большинство пусковых установок уничтожены авиацией и ракетными войсками РФ.

Остается предположить, что страны бывшего Варшавского договора, доблестно вступившие в НАТО, снабжают Украину ракетами из собственных бывших советских аресеналов. И нисколько не смущаются тем обстоятельством, что ущерб от этих обстрелов собственно российским войскам невелик, а вот мирное население страдает…

Хотя проблемы индейцев, как известно, шерифа не волнуют…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 24.06.2022 10:05
Откуда известно что ракты пускали именно ВСУ?
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