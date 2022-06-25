Рост цен остановлен массовой бедностью и нищетой

Дефляция — это снижение цен

Учитывая, как занижается динамика цен в нашей стране сугубо статистическим методом, скорее всего, дефляции как таковой нет, а есть очень существенное замедление инфляции, то есть замедление роста. На какие-то товары цены после безумного скачка марта-апреля действительно немного снизились, но это именно немного на фоне общего снижения уверенности людей в завтрашнем дне, на фоне массовой потери работы и падения доходов, когда людей переводят на 2/3 зарплаты в связи с неопределенностью судьбы предприятия, — облегчения от этого нет.

Речь идёт о том, что крупные монополии (в первую очередь, торговые) злоупотребляют своим положением и завышают цены очень сильно, столкнувшись с падением доходов граждан. С изменением потребительского поведения (потому что люди, в общем, боятся тратить деньги сейчас) рост цен приостановлен, а по каким-то отдельным направлениям цены даже снижены монополистами, ограничившими свои сверхприбыли. Но людям от этого не легче. Конечно, легче, чем если бы цены продолжили расти прежними темпами. Но цены остановлены именно массовой бедностью и нищетой.

Если ситуация останется такой же, то ждать осенней волны роста цен не стоит, потому что осенью ничего существенного не произойдёт. Конечно, можно гипотетически представлять техногенные катастрофы, масштабные сбои логистики, но, скорее всего, ничего подобного не будет. Осенью мы получим обычное сезонное снижение цен из-за очередного урожая.

В прошлом году у нас практически не было сезонного снижения цен, потому что монополисты злоупотребили своим положением и продолжали задирать цены как ни в чём не бывало. В этом году из-за сильного ухудшения положения населения сезонное снижение цен должно быть. Ждать, что жизнь улучшится, я бы не советовал. Потому что цены снижаются из-за того, что люди живут хуже — к сожалению, здесь причинно-следственная связь такова.

При этом осенью государство может улучшить свою социально-экономическую политику, и тогда у нас начнут появляться новые рабочие места. Если это будет сопровождаться ограничением произвола монополий, тогда действительно люди будут жить лучше: работа появится, у многих вырастет доход, а цены не повысятся. Но внятных признаков, на основании чего можно было бы всерьёз на это надеяться, я, к сожалению, пока не вижу.

С другой стороны, осенью выборы в Соединённых Штатах. Республиканцы победят, после чего начнётся процедура импичмента президенту Байдену. Должен отметить, что сам Байден тоже это знает, он о своей ситуации осведомлён не хуже нас, как минимум. Поэтому в Америке будет происходить какой-то системный беспорядок. Как было сказано в сериале «Карточный домик» (культовый фильм именно для американской, и именно для демократической политической элиты): «Если вам не нравится, как накрыт стол, переверните его»!

Американцы будут переворачивать свой стол, ставить свою страну на уши, и понятно, что последствия этого и для мировой экономики, и в том числе, для нашей экономики, непредсказуемы. Защитить Россию от внешних негативных факторов, например, от импорта инфляции, наше экономическое руководство, как мы видим, принципиально не желает.