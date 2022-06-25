Блинкен обещает нам много бытовых трудностей

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни: "Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру", - сказал Блинкен журналистам.

По словам Блинкена, антироссийские санкции будут "кусаться сильнее и сильнее".

"Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни", - подчеркнул госсекретарь.

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Большое спасибо Америке, что она успешно борется с нами, с народом России. У нее это пока хуже получается, чем у правительства РФ, но в целом направление взято верное, и скоро догонят.

Видимо, это должно заставить граждан РФ сильно полюбить Запад. Туалетная бумага серого цвета, автомобили без подушек безопасности, Майкрософт без обновлений. Все это заставит народ России больше не поддерживать Путина и военные действия на Украине.

А.Б.