Ростов-на-Дону. Спецоперация в городском масштабе идёт успешно

Продолжается наступление на жильцов дома на Кривошлыковском переулке 4 (Ростов-на-Дону). Напоминаем, трещина в доме была незаметна для властей около 10 лет. А потом, когда данная территория заинтересовала застройщиков, ранее незначительное вдруг стало смертельной угрозой.

31 января 2022 года жильцов попытались выкинуть из дома в аварийном порядке, объявили ЧС и потребовали немедленно переселиться в дом по адресу Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей). Благодаря активности жильцов оперативно зачистить дом не получилось.

Отметим, что есть заключения экспертиз о том, что дом может быть отремонтирован, но власти почему-то не хотят ремонта. У них другая задача.

После того как скандал стал слишком громким и быстро зачистить дом не получилось, городские власти предложили жильцам, что выкупят у них (жильцов) квартиры и всё бы хорошо, но...

Но выкупная стоимость была посчитана в ноябре. Уже тогда она, власть, ошиблась в свою сторону, посчитав стоимость малость пониже, чем в среднем по данному району, а потом в феврале цены прыгнули, а потом ещё раз прыгнули. При этом администрация предлагает людям сначала передавать ей права на жилплощадь, а потом ждать компенсации. А сколько ждать? К примеру, на последнем заседании городской думы был решен вопрос о выделении денег на расселение трёх (!) квартир (видимо, на следующем заседании выделят ещё на три, и так далее, а дом-то многоквартирный).

«Сами знаете какие времена», - может, к тому моменту как эти деньги выделят, эти 4 миллиона, как 400 рублей сейчас будут стоить.

А администрация категорически отказывается произвести переоценку, заявляя, что это незаконно. Отметим, что на самом деле, незаконно требовать собственность вперёд, а деньги потом. Об этом прямо говорит ст. 35 Конституции РФ, цитирую: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного(!) и равноценного возмещения».

Администрация про эту статью не знает. Про желание людей сохранить крышу над головой ещё и знать не хочет. На встрече с жильцами, состоявшейся 15 июня, жильцам было объявлено, что иски в суд на них уже поданы. Отметим, что первое заседание назначено на 7 июля. Посмотрим, как с со знанием Конституции РФ и уважением к оной у судей.

Отметим также, что сейчас в Ростове идёт ещё один суд. Уже уголовный. Идет над лицами, признанными следствием виновными в большом ростовском пожаре. В этой катастрофе интересно то, что она была анонсирована заранее. А именно — в газете «Вечерний Ростов» от 29 июня 2004 года говорилось о планах застройки, причём, планы эти подозрительно точно совпали с границами будущего пожара.

(https://www.interfax.ru/russia/575993).

В день пожара, 21 августа 2017 года, люди видели поджигателей и сообщили об этом полиции. По каким то странным причинам пожарные начали тушить огонь только через несколько часов после возгорания. В результате огонь уничтожил более 160 домов на Театральном спуске города Ростова-на-Дону. Лишились кровли более 700 человек. Погиб, как минимум, один.

Изначально первой версией следствия был поджог - «…начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков сообщал, что основная причина пожара - занесение постороннего источника зажигания, однако он уточнил, что перенос огня в разные места произошёл из-за сильного ветра. https://www.interfax.ru/russia/575993»

Потом уничтожение нескольких кварталов одновременно как-то неожиданно стало несчастным случаем. Провода коротнуло и ещё свалка самовозгорелась. Каким образом от этого перестали работать водопроводы - официальная версия умалчивает.

Примерно половине ростовских погорельцев отказали в выплате компенсации. Только после 4-х лет борьбы, весной-летом 2021 года люди, наконец (после долгих судов, акций протеста, иных работ по привлечению общественности к проблеме), что-то получили. Отметим, что это что-то было обычно меньше полной стоимости утраченного жилья.

К примеру, была у семьи двушка в центре, получил компенсацию, дополнил ипотекой (которую всю оставшуюся жизнь выплачивать), и на двушку хватит. Правда, уже совсем не в центре, но это уже тоже твои трудности.

В настоящее время в Ростове идёт суд над чиновниками из Администрации Пролетарского района и «ДОНЭНЕРГО», назначенными виновными в произошедшем. Точнее, над гражданскими лицами, ранее бывшими сотрудниками администрации и «ДОНЭНЕРГО». Отметим, что подобная практика привлечения чиновника или правоохранителя (накосячившего или объявленного накосячившим) как частного лица, применяется для того, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора организация избежала имущественных претензий.

На суде всплыло много интересного. Например, независимая экспертиза показала, что провода, представленные следствием в качестве улики (короткого замыкания) вообще не могут иметь отношение к линиям энергопередачи «ДОНЭНЕРГО» (характеристики у них другие). А суд всё идёт и идёт.

«Нюрнбергский процесс длился меньше, чем дело о халатности, приведшей к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Может, стоит обратить внимание на искусственную затяжку времени? Может, стоит показать пострадавшим, кто виновен в их бедах, кто обрёк их на борьбу, бедность и ипотечную кабалу?» - комментируют погорельцы происходящее.

Отметим, что слушания затянулись неспроста. Обычно дела о том, как один высокопоставленный человек нанёс ущерб государству или множеству низкопоставленных тянутся умышленно долго и закрывается по сроку давности.

Но у нас же не тоталитаризм какой, чтобы большого человека сажать на реальный срок за такую мелочь. Нельзя сажать надолго и его верного слугу. Вдруг слуга от такой перспективы взбеленится, верность утратит и расскажет, как всё на самом деле было. Неудобно как-то получится. Прямо критика существующего конституционного строя пойдёт. У нас суверенно-буржуазная демократия, а, значит, элита (лучшие люди) сложно подсудны и практически несадимы. Сжёг несколько кварталов, убил минимум одного человека, осудят (да и всего не того кого надо) и дадут освобождение по сроку давности.

Разворовал оборонный завод, допустим, ЗиД в Перми, тоже освобождение по сроку давности. Устроил промышленную аварию с множеством жертв – тоже самое. Следствие мегадлинны превышающее срок давности.

Не повезло только одному «директору Фунту» (виновнику аварии на Ульяновской шахте). Он почти дожил спокойно до окончания срока давности, но тут авария на шахте «Распадская». Дали ему 6 лет, выпустили через два. Неплохо при таком количестве загубленных душ? И ещё переместилось за решетку следственного изолятора руководство шахты «Листвяжная». Впрочем, автор материала подозревает, что ненадолго.

Кириллу Украинцеву, лидеру профсоюза «Курьер», брошенному за решётку за деятельность в защиту работников, грозит больше. И это понятно, убийство 10, 20 и даже сотни работников, основам конституционного строя и суверенности РФ не угрожает. А вот деятельность по организации работников в коллективы, способные отстаивать свои трудовые права – это дело совсем другое.

А что же происходит на самом выгоревшем Театральном спуске? А всё путём. Власти города Ростова готовятся осваивать территорию, уже назначен подрядчик по строительству дорог.

В общем, насчёт международных масштабов не знаю, а вот в Ростове — спецоперация, организованная городской администрацией, идут вполне себе успешно. Жаль только, что её мишени — обычные граждане. А впрочем, разве могло быть иначе? Такие дела.