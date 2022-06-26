Ужас украинского мира

Начнём с русского мира

Давайте поговорим о том, как может выглядеть победа сил, участвующих в войне Кремля с Украиной. Не как они сами о победе думают, а как это реально может быть. Предупрежу – предсказатель из меня паршивый, но всё же!

Начну с самой Украины и с того, что очевидно. На Украине сейчас только ленивый не полощет понятие «русского мира» и, надо сказать, есть за что это понятие полоскать. Поэтому сначала о русском мире.

Когда-то этот русский мир представлял из себя народ, который во имя будущих поколений – во имя вечной жизни своего мира - держался на принципе «вместе мы сила», и ради этого терпел паразитов на себе и многие ограничения своих свобод. Это было. Но в любом случае и всегда «русский мир» был не частью народа, а всем народом, и жил русский мир во имя будущих поколений. Причём, не имела значения ни вера, ни на каком языке граждане разговаривали, были времена, когда вновь принятые в семью русского мира племена платили налоги меньше, чем коренной народ.

А кого надо считать народом? Это как раз люди, которые и живут ради вечного существования народа. В своё время русскими были те, кто служил русскому государству, а это государство представляло из себя собственно народ (большей частью крестьяне, вместе с ремесленниками и купцами) и отца народа – царя. Царь для защиты народа нанимал слуг – дворян. И вместе это выглядело так – крестьянин служил русскому миру(государству) сохой, купец – мошной и дворянин – копьём.

Да, это был русский мир. Но всё это в прошлом и вспоминать об этом нет смысла – нет того народа, нет того мира – нет тех людей.

Лествичное право наследования, установленное в России ещё киевскими князьями (а по этому праву наследство делилось поровну между наследниками), плюс животная алчность дворянства и глупость царей России - всё это вместе неумолимо приводило к умножению паразитов, сидевших на шее народа России, но никак не служивших ни народу, ни государству. Этими паразитами были, во-первых, вырождающееся в бездельников дворянство и, во-вторых, духовные последователи этих бездельников – интеллигенция. Собственно, интеллигенция – это те, кто считает, что работают и служат дураки, быдло, а умные – «устраиваются», как устраивалось в царской России дворянство.

Пропуская исторические перипетии, закончу мысль: эти бездельники-интеллигенты захватили информационное пространство России и теперь пародию на русский мир представляют только они – тупые, трусливые и ленивые паразиты. Но чрезвычайно болтливые.

Собственно русский народ со своими принципами остался так далеко позади этих толп болтунов, что можно считать, что народ ушёл в небытие, и хотя кое-где ещё появляются отдельные реликты былой идеологии – отдельные люди, следующие старой идеологии русского мира (скажем, с оружием в руках едущие защищать русских), - но эта идеология русского мира уже никак ни на что не влияет.

Идеология нынешнего «русского мира» - это идеология интеллигенции, а интеллигенция служит любым мерзавцам с деньгами, но при этом стучит себя в грудь и размазывает сопли по животу, доказывая, что раз когда-то в мире уважали русских, то и их, тупых и трусливых бездельников, сегодня обязаны уважать только потому, что они называют себя «тоже русские».

Но если бы эти «тоже русские» были умными людьми!

Однако эта интеллигенция, уже поколениями никогда не занимавшаяся конкретным нужным людям делом и не отвечавшая за результат таких дел, не совершенствовала свой ум, а посему к настоящему времени крайне отупела и не способна ни на какое полезное народу планы (даже если вдруг и захочет что-то полезное для народа сделать). Мало того, интеллигенция не способна даже понять, о чём она вопит и чего хочет, не способная понять, с чего начать и как закончить.

Пока у меня ещё было желание и обязывала должность главного редактора, я был знаком не только с деятелями властных органов России, но и с остальным русским миром от Баркашова и РНЕ до Немцова и либералов. И меня поражала неспособность этого мира вычленить то, что на тот момент являлось главным для победы русского мира – для народа. А не понимая, что является главным, эти «русские» и не способны были действовать вместе, даже если и хотели этого.

Говоришь – не важно, что вы думаете о непохожести настоящего Путина и его нынешних артистов – давайте навалимся на то, что Путин убит и пусть фашисты во власти сами оправдываются до момента, когда весь их фашистский режим падёт. Но в «русском мире» невозможно никого убедить в полезности для победы над режимом утверждения, что Путин убит. Ведь получается, что они дураки и всю жизнь боролись с тем, кого нет. Нет, они не могут показать себя дураками, поэтому и дальше будут «бороться с Путиным» – они не лишат себя этого удовольствия, не прекратят эдакой борьбы «за русский мир».

Говоришь – сегодня надо бороться за выборность судей, поскольку этого можно добиться путём обычного протестного давления на Думу. В ответ: «Судьи ни при чём, поскольку беда в том, что законы плохие!». И это говорят представители «русского мира», которых уже и судили неоднократно, и которые уже неоднократно отсидели. Простую причинно-следственную связь не способны построить – для хороших законов нужно победить на выборах, для этого нужен честный подсчёт голосов, а он не возможен без судей, наказывающих избиркомы за фальсификацию выборов. Так, что толку болтать про «хорошие законы», если отсутствие судей не дадут тебе их принять?

Что касается «русского мира» во властных структурах России – в условном «Кремле», - то там подбор родственников и соучастников по преступным делам привёл к такой комплектации идиотами всех органов, что просто в отчаяние можно прийти. Ведь вот эта война «русского мира» с Украиной – это шедевр идиотизма – это ситуация, когда неизвестно зачем начинают войну, а потом не знают, как её закончить.

Сейчас «русский мир» - это паноптикум допущенных и не допущенных к СМИ болтливых идиотов, не способных ни на что, кроме болтовни. Это карикатура и на мир, как на сообщество людей, и на русских людей. Хотя, казалось бы, этот «русский мир» переполнен евреями, но толку и от этого - ноль!

Карикатура на русский мир

Ещё большую карикатуру на людей, можно сказать «карикатуру в квадрате», представляет из себя современный украинский мир. В своё время малороссы были частью русского мира, занимая в нём сообразно труду и талантам, порою, очень высокие места, но деградировали вместе с деградацией «русского мира», и даже гораздо больше.

Тут так. Если идиоты «русского мира» могут носиться и требовать внедрения чего-то, смысл чего они понять не способны, но в чём хоть как-то предусматривается наличие чего-то похожего на здравый смысл и государственный интерес – «рыночные отношения» или «государственная собственность на средства производства», или «святой Николай II», - то на Украине американцы поступили умно, поставив не на малороссов, а на тупую интеллигенцию из Галиции. И выложили 5 миллиардов долларов, чтобы из Галиции заполнить этими идиотами Киев.

А этим идиотам – интеллигентам из Галиции, особенно вышедшим из партийных органов КПСС, - ни одна мало-мальски сложная идея не была доступна – на селе о таких вещах не думают. Посему «рагули», помимо понятного разрушения памятников и переименования улиц, подняли на знамя то, на что были способны своим умишкой, – некий «украинский язык», то есть свой крестьянский язык, пополненный выдуманными словами для явлений, которые на селе отсутствуют. И забравшись во власть, начали заставлять говорить всю страну на этом, никому, ни на Украине, ни в мире, не нужном языке. И под этим соусом добились замены государственных деятелей Украины на уголовников даже в большей степени, нежели это произошло в России. Ну, а дальше добились развала народного хозяйства, добились территориального развала государства и в итоге добились вот этой войны.

Просто удивительно, как можно было достичь таких невиданных успехов в деле страданий народа во имя столь идиотской цели – заставить весь народ говорить на языке обезьян, только слезших с пальмы. И ведь говорят! Крыма нет, Донбасса нет, всеобщее обнищание, Украина в огне, но эти идиоты заставили всех «балакать на рiднiй мовi». Именно «балакать», а не «розмовлять».

Ладно, я и так сделал длинной эту «преамбулу», а теперь заинтригую - это ещё далеко не весь ужас, и я предлагаю попробовать обдумать, что ожидает вот этот украинский мир или український світ дальше.

Такое уже было

По своим психическим свойствам малороссы отличаются от остальных русских племён, это, между прочим, хорошо видно по давним событиям на Украине после окончания Первой мировой войны. Интересующимся, для понимания особенностей малороссов (галичан тогда ещё и близко на Украине не было), рекомендую книгу «Народ на войне», написанную медсестрой Первой мировой и гражданской войн Софьей Федорченко, которая работая в госпиталях мировой, а затем и гражданской войн разговаривала с раненными солдатами на самые разные темы, записывая их откровения. Поскольку она служила на Юго-Западном фронте, на котором воевали малороссы, а потом в госпиталях гражданской войны на Украине, то Федорченко является очень серьёзным источником для тех, кто попробует понять образ мыслей малороссов и, соответственно, что может ожидать Украину.

Кстати, в это время (1914-1920 годы) у всех солдат-украинцев родным языком был русский, в их речи лишь изредка встречаются оставшиеся с родных сёл малороссийские слова – так, впрочем, разговаривали все граждане Украины до захвата галичанами Киева, и так сейчас разговаривает большинство солдат, защищающих Украину от фашистов Кремля.

Мне почему-то вспомнилась детская считалочка при игре в прятки: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать, кто не заховався, я не виноват!». Тут нам надо бы по-русски говорить «спрятался», но по размеру считалки лучше походило малороссийское «сховався», вот это слово и говорили.

Но не о языке сейчас речь.

После выхода России из Первой мировой войны, на Украине сложились два определяющих момента – появилось огромное количество жителей, не боящихся и умеющих убивать, и появилось огромное количество оружия, брошенного разваливающимися частями Юго-Западного фронта.

Забегая вперёд, замечу, то же самое будет и после окончания войны фашистов Кремля с Украиной.

И тогда раненные партизаны (потом их стали называть бандитами) поясняли Федорченко: «Если бы царь с немцем не передрался, не быть бы и нашей войне. А то так вышло: оружию выучили и в руки нам дали, с нужными людьми нас передружили, до толку нас довели и бояться отучили. Спасибо царю-батюшке, поторопил он нас!».

Очень не исключено, что и после окончания официальной части войны Кремля с Украиной, останется огромное количество людей, которые будут благодарить Кремль за эту войну – за то, что бояться отучил и оружие вручил. Правда, если эта война этих граждан Украины передружит «с нужными людьми», но об этом в конце.

Далее в Гражданскую войну на Украине в дело вступили чисто психофизические особенности малороссов. Несмотря на некую меланхоличность и романтичность, а также на кажущуюся подкаблучность у своих жён (произошедших от амазонок), малороссы гораздо более независимы, нежели многие из племён великороссов. Да, понятное дело, как и великороссы, малороссы сегодня уже далеко не те, что в начале прошлого века, но обратите внимание вот на что. В США негры нагло грабят магазины и плевать неграм на полицию. А когда на Украину напали кремлёвские фашисты и начали бомбить города, то в горящих городах Украины нашлись негодяи, которые под шумок тоже начали грабить магазины, как и негры в США. И что украинцы? Начали жаловаться в полицию? Нет, граждане Украины сами отлавливали мародёров, приматывали их к столбам, спускали штаны и трусы, и каждый прохожий их порол по голой жопе чем ни попадя. И прошла пара недель войны и мародёрство прекратились. И милиция стояла в сторонке, не рискуя малороссам перечить.

А в 1918 году Украину оккупировали немцы, и хотя вели они себя так-сяк прилично, тем не менее, Украина вспыхнула партизанским пожаром, причём, именно в Малороссии – сам Нестор Махно был из Гуляй-поля и первоначальная база его была там (это восток Запорожской области, на границе с Донецкой). Немцев быстро не стало, и тогда партизаны обрушились на белых, потом многочисленные атаманы всех мастей и течений уже начали бить и грабить всех, кто под руку попадёт, но в основном - богатых. И в главе «Бандиты» Федорченко записывает «бандитское» кредо: «Чей ты?» -- «Крестьянин». — «Богатый?» -- «Голый я».— «На же тебе,-- говорит,-- голый, кошель и обрез, ступай с нами в лес. Каким хочешь богам молися, только одного не забывай: голоты не обижай. Вся на свете голота одного рода. Что красная, что белая, что робкая, что смелая».

Что я хочу сказать? В те годы основной раздел граждан Украины, приведший к смертельной схватке между ними, проходил по рубежу: «бедный-богатый» или «труженик-паразит». И, тем не менее, имевшиеся факторы – военный опыт, оружие, разделение граждан и психофизические особенности народа - привели к жестокому противостоянию в украинском мире в начале прошлого века – к появлению огромного количества партизан (банд).

И вождей тоже хватало. Помянутая Федорченко чего только не наслушалась об атаманах: разнообразные были атаманы на Украине – и попы-расстриги, и сыновья раввинов, и партизаны удивлялись критическому отношению к своим атаманам:

«Если атаман хорош, так что, что атаман? Не в сравнении с белым командиром. Атаман с тобой одного корня, все понимает, ничем не брезгивает, смелости отчаянной, белых бьет-крушит, обхождение щедрое, и всего вволю. Чего еще-то? И честь тоже».

«У меня сосед был Сережа, тихий и как бы святой. И кличка ему была «Сережа Дух». Так этот «Дух» теперь атаманом зверствует.

«Великое ж это дело -- атаман. От него мы всего набираемся. Он вроде как нам на пример дан. Гляди, учись, любуйся, действуй. Мразь не наатаманствует у нас».

Что может ожидать

А что мы имеем сегодня на Украине? Да, народ уже далеко не тот, но после войны на Украине останется огромное количество людей уже убивавших своих врагов, на руках у этих людей останется огромное количество как уже розданного, так и трофейного оружия.

И страшнейшее разделение граждан!

Интересно, что прямо на глазах происходит разделение на малороссов и галичан. Галичане, чей дебилизм привёл в конечном итоге к этой войне, заставлявшие малолетних рагуль прыгать с криками: «Москоляку - на гиляку!», явно не считают эту войну своей. На Украине появился анекдот: «Львовянина спрашивают, как дела, а он жалуется, что сутками сидит в подвале. - Что – москали бомбят? – Нет, от военкомата прячемся!».

Мне на приведенное ниже обстоятельство указал украинец, и я начал и сам обращать внимание на то, что вся украинская пресса сообщает, возможно, о каждом галичанине, убитом на фронте, а о малороссах - очень редко, разве что если был убит ещё до войны распиареный малоросс. То есть СМИ натужно пытаются убедить население Украины, что бандеровцы не трусливо отсиживаются в подвалах, а тоже воюют. А ведь это говорит о том, что увеличивается раздел между малороссами и бандеровцами, и что власти Украины пытаются этот раздел сгладить.

Но после войны никак не сгладишь раздел между теми, кто открыто выступил за «русский мир», и теми, кто воевал против кремлёвского фашизма.

Никак не сгладишь раздел между теми, кто воевал против кремлёвского фашизма и теми, кто пассивно поддерживал «русский мир».

Никак не сгладишь раздел между теми, кто воевал против кремлёвского фашизма и теми, кто удрал от войны за границу или прятался в тылу.

И как это всё будет выглядеть, можно оценить по тому, как выглядел герой Майдана – «герой нации», - имевший на вооружении один АКСУ, А. Музычко – «Сашко Белый» https://www.youtube.com/watch?v=vW4vC4DTW1E. В этом ролике атаман совсем маленькой банды – Сашко Белый - предъявляет претензии прокурору района.

А вот мне сообщает корреспондент из Украины:

«Я вот что расскажу. Украинские военкоматы зарабатывают на двух категориях. Чтобы понимали, это делается в открытую, никто ничего не стесняется и не боится, что говорит о надежном прикрытии этого бизнеса с самого верха. Итак, первая категория - это те, кто хочет в ВСУ. Они осаждают военкоматы, но их берут только после уплаты 300 долларов. Если хочешь не в ВСУ, а в тероборону, то 700. Если хочешь подальше от фронта, то 1000. Суть этих требований в том, что зарполаты в ВСУ от 30 до 40 тыс. гривен. Это от 800 до 1200 долларов. Работы нет, зарплат на гражданке нет, люди идут от безысходности. Тех, кто рвался из патриотизма, их почти не осталось. Кто-то уже на фронте, кто-то потерял запал. Вторая категория тех, на ком зарабатывают военкоматы - это те, кто не хочет в ВСУ. Там расценки индивидуальны.

Население разделено. Половина верит в пропаганду, что Херсон вот-вот возьмут, вторая половина, иногда даже откровенно, ждет Россию».

И вот представьте, что тысячи атаманов после войны явятся с автоматами в военкоматы Украины требовать свои деньги обратно. И в прокуратуры явятся, и в собесы. И если Киев не исполнит требования атаманов, так у них и «Стингеры» есть, им и самолёт сбить, как раз плюнуть. Пассажирский самолёт.

Взявшие власть большевики относительно быстро справились с бандитским движением на Украине в начале прошлого века, поскольку их власть была самой справедливой властью – властью трудящихся, - и сопротивляться такой власти бандиты (в массе своей – трудящиеся) не могли по своим идейным основам. А сейчас, кто будет подчинять Украину Киеву? Олигархи?

В 2014-2015 году власти Украины справились с майданутыми повстанцами, во-первых, потому, что повстанцев были считанные единицы, во-вторых, в спецподразделениях МВД – у того же министра МВД Авакова – было больше и лучше вооружённых бандитов, чем у Сашка Белого и его коллег. Кроме того, олигархи Украины за деньги стали вербовать потенциальных бандитов и патриотов в национальные батальоны, а у противников украинской власти, пытавшихся защититься с помощью Кремля, не было ни оружия, ни опыта и решимости убивать, но зато было огромное желание отсидеться за спинами великороссов.

Сейчас положение резко изменилось, спасибо Кремлю, у украинского мира теперь есть всё – и оружие, и решимость убивать, и есть кого ненавидеть. И этот мир существенно многочисленнее власти Украины, мало того, он в большей части её исполнительные органы. Ну и кто с ними будет воевать? Олигархи зарубежные поместья покинут и пойдут воевать? Подчинённые себе банды они, конечно, создадут, но какими идеями своих наёмников вооружат?

И от этого ничего хорошего у украинского мира не просматривается. Я, конечно, человек завистливый, но что-то мне никак не завидуется.

Что необходимо

А вот теперь вернёмся к вопросу о том, что в 1918 году украинцев царь и немцы «с нужными людьми передружили». В «нужные люди» к украинцам, понятное дело, в огромных количествах будут набиваться самые разные болтуны всех мастей и размеров – как от природы тупые, так и от природы подлецы, орудующие по заданию своих хозяев. И вот тут украинцам надо бы понять, что настоящие «нужные им люди» характеризуются наличием нужных народу идей преобразования общества, в данном случае, преобразования украинского мира - українського світу. И главное тут как раз не люди, а идеи – идеи, как преобразовать украинский мир.

А ведь это просто – хватит терпеть у власти безответственных болтунов всех мастей – от левых до нацистов! Все безответственные болтуны управляются либо платящим им деньги хозяевами, либо своим идиотизмом.

И выход прост – надо избирателям на каждых выборах Рады судить депутатов прошлого созыва, и если избиратели сочтут, что их жизнь ухудшилась по вине депутатов, то все они до одного депутаты обязаны будут сесть в тюрьму. Всё просто и надёжно, и если бы такой закон на Украине был, то в Киеве не было бы тупых бандеровцев, не было бы закона о языках, не было бы отделения Крыма и Донбасса, не было бы этой войны.

Нужен закон, который в России предлагает Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», и за который фашисты Кремля организаторов этого референдума посадили в тюрьму.

Ещё раз для тупых: не вожди нужны, а идеи, и вот идея ответственности выборной власти перед избирателями - это единственная нужная идея для любого мира.

Идея –вот что необходимо украинскому миру!

Она нужна и остальным, но об этом - по итогам разговора о победе Запада - в следующей статье.