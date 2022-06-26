В армию пойдут боевые дебилы

Комитет Госдумы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Предполагается внесение поправок к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе», которые предполагают принимать в ряды российской армии на контрактной основе мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву.

Предполагается снижение образовательного ценза. По действующему законодательству, вступить в ряды армии на контрактной основе могут выпускники техникумов и профтехучилищ со средним профессиональным образованием.

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Рост требований к образованию призывников определяется ростом сложности техники, с которой придется иметь дело будущему солдату. "Пуля-дура, а штык-молодец" способен понять и применить на практике даже клинический дебил, а вот более сложные задачи способен решать только человек с более высоким уровнем интеллекта и образования.

Но вот ценз решилди снизить. В чем дело?

Техника не стала проще, но в войсках оборазовалась вакансия на "пушечное мясо". Уже сегодня один солдат сидит за монитором, а другой метет плац, хотя звание у них формально одно и тоже. А с течением времени дифференциация только увеличивается.

Это не значит, что в боевые части хлынут дураки - они там не просто не нужны, они там опасны. Но кто-то должен обеспечивать боевую работу воюющих солдат. Вот призывники со сниженным образовательным цензом и будут.

А.Б.