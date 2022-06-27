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Московский листок

Война, кризис и пандемия в одном флаконе

Опубликовано 27.06.2022 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Война, кризис и пандемия в одном флаконе

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 4,2 млн, что на 800 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом достигла уровня второй половины мая. 

Больше всего заболевших в сутки все еще регистрируют в США. И если две недели назад темпы распространения инфекции там несколько снизились, то сейчас вновь стали выявлять свыше 100 тыс. новых случаев в сутки. Всего же за последние семь дней там зарегистрировали около 658 тыс. инфицированных, что на 90 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период. 

На втором месте находится Германия, где в последние дни власти фиксируют 100-120 тыс. заразившихся. Темпы распространения инфекции за неделю выросли там сразу в полтора раза. 

Далее следует Франция, где суточные показатели приблизились к 80 тыс. новых случаев. Это максимум за последние два месяца. 

Резкий скачок заболеваемости отмечается в Бразилии, где ковид ежедневно диагностируют уже примерно у 70 тыс. человек (рост по сравнению с прошлой неделей почти вдвое). Таких высоких показателей в стране не отмечалось с начала марта. 

Пятую строчку занимает Италия, где в сутки сейчас регистрируют свыше 50 тыс. новых случаев. Неделю назад ковид выявили примерно у 30 тыс. человек. 

***

А мы как-то забыли, расслабились... Ну какой тут ковид, когда бойня на Украине и мировой кризис? А оказывается. вот оно как, Петрович...

Представляете себе - война, кризис и пандемия в одном флаконе?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ковидобесы снова поднимают голову,чтобы срубить бабла и решить свои проблемы
Ковида нет,он просто не существует написал 27.06.2022 04:00
Это лидеры G7 на встрече "Большой семерки" опять договорились запустить эту дурилку-пугалку,чтобы сбить волну недовольства своего населения экомическими проблемами в странах Запада?
Чтобы люди опять надели намордники,кололись шмурдяком и не высовывались.-)
А шо?
Поди еще и объявили и в этом Путин виноват,как и в росте цен на бензин и энергоносители!-)
Во дурилки картонные-))
Как говорил сатирик Аркадий Райкин,словами директора-бюрократа:
-А не запустить ли нам дурочку?
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