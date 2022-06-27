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Московский листок

У России нет единого информационного штаба

Опубликовано 27.06.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
У России нет единого информационного штаба

История с Тайрой, как через увеличительное стекло, высветила различия в информационной машине России и Украины.

На Украине – сплошные «перемоги», ежедневные вдохновляющие спичи Зеленского, эмоциональные накачки Арестовича, огромное количество лжи, типа Бучи или взятых плацдармов в Херсонской области. Неудачи и отступления подаются, как успехи, даже пленение в Азовстали умудрились подать, как «перемогу».

Но украинскому обществу заходит.

В России – унылые доклады Конашенкова, без карт и направлений, про количество выстрелов и уничтоженных артиллерийских батареях. И старательное умалчивание о неудачах и потерях. До сих пор в официальных СМИ нет информации об обстрелянном буксире «Василий Бех», хотя об этом отписались все телеграмм-каналы.

Из-за этого главными источниками для российского общества стали блогеры, неофициальные телеграмм-каналы и военкоры.

Они иногда ошибаются, но стараются доносить информацию честно и оперативно.

И сразу видно – в России нет единого информационного штаба, который увязывал бы информацию об оперативной обстановке с данными о целях и задачах хотя бы на ближайшие месяцы.

Вышла сегодня информация о Тайре – а центральные СМИ молчат, как зарезанные. Может в МО – выходной? Может в субботу зачехляют пушки и ставят на стоянку танки?

Теперь о самой Тайре. Я давно была уверена, что история с убитыми родителями – голимый фейк, слишком киношно и неестественно жестоко, даже для садистов из Азова.

Когда посмотрела маленький ролик с ее допросом, убедилась в этом еще больше. Дети были, но старшему – года четыре, а младшей меньше года. Что они могли понять и рассказать о судьбе родителей? Скорее всего, детей она взяла для прикрытия, может действительно тех, кто потерял родителей.

И здесь и вылезает катастрофическая несогласованность и полный бардак между информационными креативщиками и оперативными исполнителями.

Так, собственно, было уже в истории с бабушкой и красным флагом. Кто-то создал информационный повод, который широко разошелся, но никто не подумал вывезти и спасти эту бабушку, хоть как-то защитив ее от возможного давления и расправы.

И здесь, кто-то разогнал страшилку об убитых родителях, а другой ничтоже сумняшеся подписал решение об обмене этого монстра.

И никто не удосужился вначале хотя бы упомянуть, что информация об убитых родителях не подтвердилась, а потом о том, что обменяли на важную фигуру, типа летчика или какого-то командира.

Я понимаю, сейчас нельзя назвать руководящий орган Ставкой Главного командования, но какой-то Главный Штаб СВО с информационным центром должен быть?



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