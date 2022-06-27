Чиновники и депутаты живут своей жизнью

Думаю, что и до Кремля дошло, что в стране нет никакой экономики. Каждый олигарх, предприниматель озабочены только своей прибылью, других проблем у них нет. Например, глава "Ростеха", что он произвёл и производит, а как живёт? Или убежавший Чубаис. Ну кто из этой категории граждан России работает на страну и может этим похвастаться?

Президент видит, что действительно в стране никакого движения в сторону развития экономики не делается и объявляет строительство дорог на пять лет. Через несколько дней предлагает частному сектору при поддержке государства заняться модернизацией ЖКХ. Здесь не должно быть никаких сроков, проблемами ЖКХ надо заниматься всегда пока существует государство тем более такое по площади как Россия. Что из этого получится покажет время. Думаю, что ничего не получится будет одно воровство, да и на такой территории за всеми не уследишь и следить то некому. Чем вообще занимается министерство экономического развития? Функции контроля у него нет, само оно не способно разработать план развития страны. А зарплата министра была 1 миллион 400 тысяч рублей. За это министерство пытается работать президент, но и он не в силах один подготовить план развития страны.

Под Владимиром в воинской части при перегрузке боеприпасов произошёл взрыв. Как сообщает СМИ детонировал снаряд. Погибло трое военных и один гражданский. Это что? Значит снаряд был бракованный, а где военная приёмка и кто допустил брак? А может его неудачно уронили на твёрдую поверхность? И так смертность обогнала рождаемость, а здесь ещё не боевые потери.

На Чёрном море не всё спокойно. ВСУ нанесли бомбовый удар по платформам Черноморнефтегаз. Глава Крыма говорит, что 7 человек пропали безвести, 3 ранено. И это не первый и очевидно не последний случай. ВСУ беспилотниками достали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, наносят удары по Крыму, Курской, Брянской, Белгородской областям. Разворошили муравейник, а теперь возможно никак не могут усмирить. При этом идёт информация в СМИ, что Запад готовится к ядерной войне. Даже Финляндия этот клочок земли объявляет, что готова к войне с Россией. Действительно в России стало страшно жить. Как же так получилось? Советский Союз хотя не был тесно связан со многими странами, но он не имел столько врагов. Мы конфликтовали в основном с США, другие страны либо дружили с нами, либо были равнодушны. А что теперь? Упустили даже самую развитую республику - Украину, которая стала для России первым врагом и её поддерживают почти все бывшие Советские республики и государства "ЕС". И что же нам делать, находясь с разваленной экономикой в центре врагов. Президент принимает меры по развитию экономики указами по отдельным направлениям, но это проблему не решит. Нужен комплексный план развития страны и сейчас ни одно министерство не может подготовить такой план. Как ни крути, нужен "Госплан" и любыми путями вернуть награбленное олигархами, некоторыми чиновниками и простыми гражданами страны. Вернуть золотой запас и миллиарды замороженные США и Западом. На эти средства из России можно за пятилетку сделать действительно великое государство.

Прошёл XIV саммит "Брикс", на котором выступил российский президент. В частности он сказал, что с каждым годом авторитет Брикс и его влияние на мировой арене неуклонно повышается. Призвал входящие страны к совместному ответу на траснациональные угрозы и предложил способ выйти из кризиса, а Китай поддержал все санкции объявленные США. "Выход из кризиса, к которому привели макроэкономические ошибки западных стран, возможен только с помощью честной и взаимовыгодной кооперации". Где это президент видит честную кооперацию при капитализме? Читатель, как вы думаете Китай честно с нами кооперируется, закупая нефть, газ, возможно удобрения? "Из - за непродуманных эгоистических действий отдельных государств, которые используя финансовые механизмы, по сути перекладывают на весь мир свои собственные ошибки макроэкономической политике". И США послушает предложения нашего президента? США мог послушать если бы Россия имела экономику равной США или даже превосходила. Возможности в России такие есть, но наша политика на развитие торговли. И вот торговлю Запад и США притормозили . Что же делать России? Восстанавливать экономику, строить тысячи заводов и предприятий, а средства тоже заморожены этими странами. Мало кто видит выхода из создавшегося экономического положения. Надо вернуть в страну миллиарды замороженных средств, вернуть олигархов с их воровским состоянием. Вот где потребуется сила государства. Однако власть никаких мер не принимает, не знаю на что надеется.

Закончился учебный год, президент произнёс праздничную речь. В частности сказал, что вам молодым скоро придёт время управлять страной. Примерно так выразил мысль. Но ведь 22 года в России каждый год кончались занятия и выпускники оставались сами собой. Некоторым везло и они поступали в вузы на платной основе и на госбюджет. Однако образование никуда не годится и после окончания вузов они просто были выброшены на улицу и никакой замены нет ни в управлении государством, ни на малочисленных предприятиях.

Люди добрые, смотрите упал военно - транспортный самолёт ИЛ - 76 и вообще падение самолётов в России стало не новостью. Есть погибшие и раненые. Чуть не каждый день. А борт № 1 слава Богу не падает. Значит обслуживание на высоте, а на других самолётах очевидно это мероприятие выполняется как попало. Большая страна и за всеми Кремль не уследит, более того впереди всех операций стоят деньги. В стране нет никакой идеологии её заменили деньги и теперь получаем результат и не только в падении самолётов, а, например, в лесных пожарах. Из года в год горят миллионы гектаров и никаких видимых мер власть не принимает. Такое же положение с медициной. В Сочи потоком воды смыло в море две автомашины, пропало 7 человек. Сколько же по стране в сутки погибает народу не своей смертью. Люди властью недовольны, но боится высказать вслух, а чиновники живут совершенно отдельно от народа и у них всё замечательно. Более того чиновники частенько напоминают силовикам, чтобы они на счёт народа не расслаблялись. Вот недавно секретарь Совета Безопасности России Н.Патрушев дал указание силовым структурам усилить противодействие протестных настроений в народе. А разве протестные настроения народ высказывает, митингует? Народ боится даже на кухне сказать правду о нашей власти.

Какие меры принимает власть от падения самолётов, как могло потоком смыть автомашины? Нет дамбы? Неделю назад СМИ информирует страну, о том, что горит 60 тысяч гектаров леса, а лето только началось. Ожидается жара.

На днях президент беседовал с президентом Белоруссии и рассказал, что самолёты находящиеся на вооружении в Белоруссии на российских заводах будут переоборудованы для ношения ядерных зарядов. Так мы реально готовимся к войне? 27 государств Европейского Союза вместе с США представляют очень грозную опасность.