Потоп на Юге России

Улицы Краснодара превратились в реки после мощных ливней, которые обрушились на город. Местные жители публикуют видео, на которых запечатлены подтопленные городские дороги. На них видно, что вместо машин люди передвигаются на надувных лодках.

Объявлен режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей.

Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В селах четырех муниципальных образований возникли подтопления, два моста повреждены, в Алуште сошел сель. Помимо этого, в Симферополе накануне обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир.

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Я приехал в Москву сегодня ночью, как раз из тех самых мест - через Крым из Севастополя, по трассе "Таврида", через Керченский мост, на Краснодар и дальше по М-4...

Погода на неделе стояла замечательная, даже чересчур жаркая для этого месяца. Парило. Можно было предположить, что кончится мощным ливнем, да так оно и вышло. Разве что ливень превзошел все ожидания.

А у нас есть вообще синоптики? Или только члены "Единой России" при кормушке?

Зрелище надвигающегося природного катаклизма завораживает. Над далекими горами встают огромные рваные тучи, под ними возникают какие-то сполохи, видны ленты дождя, а меж ними остатки солнечных лучей.

А внизу, на трассе, все еще светит солнце, цветет разнотравьем крымская степь, автотуристы на площадках для отдых растягиваются на скамейках и щурятся, глядя наверх.

Потом все меняется, с становится темно, ветрено и неуютно. Наичнается дождь, сначала редкими каплями, а потом все сильней... Если бь я пронаблюдал до конца, то, наверно, сидел бы где-нибудь в палатке МЧС у затопленной машины. Бывало со мной и такое, но не в этот раз.

Интересно, а из окон чиновников в Сиферополе вся эта красота не видна? Совсем-совсем?

Или они не в состоянии связать надвигающийся циклон с необходиомстью что-то предпринимать по подведомственности?

Да, кстати, с мобильным интернетом в Крыму по-прежнему беда - свидетельствую. В Краснодаре все нормально с этим - поэтому вы можете видеть краснодарцев на лодках на улицах города, а крымчан не можете. Ну и мосты на Кубани все же не рушатся.

На этот раз.