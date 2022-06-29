Новый закон об иноагентах: теперь им может стать каждый

Сегодня Госдума приняла закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", обобщающий действующие нормы законодательства РФ об иноагентах и вводящий ряд новых положений.

Согласно документу, теперь для признания «иноагентом» любого отечественного или иностранного лица, или организации достаточно установления факта «иностранного влияния». Им может стать получение неважно когда неважно какого количества денег, иной материальной поддержки из «иностранных источников», а ими названы и прямо или косвенно связанные с иностранцами россияне или российские организации. Но достаточно и некоего «иностранного воздействия, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами».

Если подвергнутый «воздействию» одновременно занимается политической деятельностью – то он 100% «иноагент». А политической деятельностью теперь считается участие в любых массовых мероприятиях, дискуссиях, выступлениях, и наблюдение за выборами, и подписание коллективных писем и обращений к власти (на любые темы), а также «распространение» в соцсетях «мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». То есть практически любое действие которое идет вразрез с партийной идеологией.

Формулировка «иностранное влияние» в законопроекте прописана так расплывчато, что «можно подтянуть практически каждого человека - смотрящего иностранные фильмы, читающего сайты иностранных СМИ или трансляцию заседаний Совбеза ООН», - отметил депутат от КПРФ Олег Михайлов. Его предложения уточнить формулировки, чтобы опальный статус нельзя было при желании присвоить любому, были отклонены, как и другие поправки.