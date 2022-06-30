Наша цель - коллективная защита наших прав

Работники Первой экспедиционной компании (г. Ростов) объявили о создании первичной профсоюзной организации (РПРиУ)

О проблемах, которые вынудили их сделать это (грубые нарушения работодателем техники безопасности, угрожающие жизни работников; переработки; отсутствие индексации зарплаты), они говорят в своем обращении:

«Мы, работники Первой экспедиционной компании (ПЭК), объявляем о создании профессионального союза. Целью создания профсоюза является коллективная защита и отстаивание прав и интересов работников транспортных компаний: безопасные условия труда, своевременная оплата труда, соответствующая уровню цен, качественный социальный пакет.

Наша компания занимается логистикой, хранением, транспортировкой и доставкой грузов авиа- и автотранспортом более чем для 3 млн клиентов в России и за её пределами. Среди них есть крупные интернет-магазины, федеральные торговые сети, а также производственные организации. На протяжении последних лет центральное руководство нашей компании проводило политику повсеместной оптимизации, результатом которой стали многочисленные нарушения законных трудовых прав работников.

К примеру, в ростовском филиале, где и была создана первая ячейка профсоюза, ни многократная смена регионального руководства, ни командировки вышестоящих начальников не решают накопившихся проблем. Оптимизация персонала привела к текучке кадров, к нехватке квалифицированного персонала, и зачастую к отсутствию специализированного персонала (водителей погрузчиков,и электроштабелеров, кладовщиков, плотников и операторов приёма-выдачи грузов) . Отсутствие подобного рода специалистов, а так же попытка руководства полностью сменить персонал не исправят несвоевременного ремонта техники, разваливающихся помещений, полов и пандусов. Это лишь чревато угрозой жизни и здоровью клиентов и работников, как старых, так и новых. Однако руководство требует выполнение задач даже в отсутствие специалистов, что противоречит требованиям безопасности условий труда.

Помимо этого, переработки выше годовой нормы, прописанной в трудовом кодексе РФ, стали обыденным делом, индексация заработной платы не проходила с 2018го года. Дополнительные рабочие часы не вносятся в официальный график и оплачиваются (и то не всегда) по обычному коэффициенту. Отсутствие чётко прописанных должностных инструкций и непонятные штрафные санкции по отношению к работникам также не редкое явление.

Последней же каплей стало общее снижение премиальной части зарплаты при и без того удручающей обстановке, что и побудило трудовой коллектив организовать профсоюз.

Мы призываем всех работников логистических и транспортных компаний, находящихся в схожих обстоятельствах, объединяться, создавать первичные профсоюзные организации на своих предприятиях и совместными усилиями отстаивать свои права. Наша задача на данном этапе предельно ясна: добиться организации безопасности труда, составления и соблюдения официального рабочего графика, добиться расширения персонала для осуществления оптимального трудового процесса без необходимости переработок, добиться оплаты необходимых переработок по прописанному в трудовом кодексе РФ коэффициенту в ночное время и праздничные дни, а также повышения заработной платы соответствующей уровню цен.