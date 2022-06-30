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Московский листок

Куда ушли с острова Змеиный?

Опубликовано 30.06.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Куда ушли с острова Змеиный?

Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Чёрном море, сообщили в Минобороны РФ. Данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А раньше добрую волю прдемонстрировали, убрав войска с киевского направления.

Хотя при чем тут транспорты с зерном? Дростаточно было заявить, что Россия не препятствует вывозу хлеба из украинских портов. При чем тут гарнизон Змеиного? Топить суда береговой артиллерией можно из Тархакута.

Почему не сказать прямо, что гарнизон на Змеином потерял смысл, поскольку на Одессу наступления больше не планируется?

Откуда такая информация? Да от Путина! «Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — сказал Путин.

Или я неправильно понимаю слова "конечная цель"?

В принципе, если речь о безопасности Донбасса, то хорошо. Но навряд ли - ведь еще в момент признания ДНР и ЛНР речь шла тоже о безопасности Донбасса, на что и "купились" депутаты - в итоге  все знают, что вышло.

И теперь, если спецоперация будет остановлена на тех рубежах, к которым вышла российская армия, то есть на границах республик, Херсонской и части Запорожской областей, то назвтра же главной национальной идеей Украины на ближайшие 100 лет станет возвращение утраченных территорий.

Ну и?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Да, уже слышали по Вести-фм, что в качестве жеста доброй воли,
ушли со Змеиного, как раньше из Киевской и Черниговской областей написал 30.06.2022 15:47
Нет, ну его V Zопу! И Спецоперацию- ну ее в V Zопу! И слышать про нее больше не хочу!
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(без названия)
Aleko 1 написал 30.06.2022 15:43
Как только рашковояки получили люлей так тут же у них появилась "добрая воля". Сначала под Киевом потом на Змеином. Уточню: на острове из которого рф хотела сделать непотопляемую базу после гибели ерейсера "Москва" случился форменный разгром. Десант расстреляли ракетами и артиллерией. Потери видно приличные при нулевых потерях у Украины.
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