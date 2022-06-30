Дождаться своего Дориана Грея

Это в прошлом году на ежегодном питерском празднике «Алые паруса» одна учительница пожелала выпускницам: дождитесь, мол, своего Дориана Грея. Маленько перепутала, но провидица, блин. Теперь мы все его дождались, гладкого такого, издалека даже молодого... но Уайльда мы все-таки держим в уме. Пока еще держим. И настоящего Грея помним, и создателя его — «идеологического врага» власти, нищего, больного...

Они всё перепутали. От убогости сознания, от отсутствия культуры, от горячего желания быть в чудовищном тренде. На нынешних «Алых парусах» корабль плыл по Неве сначала под I концерт Чайковского, а потом — я аж подпрыгнула у монитора — под «Беловежскую пущу»! Почему пуща-то?! А патамушта кросивое! Я уж не говорю, что южное море, благородный капитан Грей и юная Ассоль никакого отношения не имеют к сумрачному и депрессивному городу, подарившему нам... нет, это имя называть нельзя. Кстати, под алыми парусами пришпандорили что-то сине-белое, что всё вместе создало правильную картинку. А то ишь — просто алые...

Про другое. Прямо сейчас, в эти дни, идут строительные работы на территории Херсонеса. Да-да, того самого, единственного на сегодняшний день в нашей стране кусочка античной цивилизации (на самом деле не единственного - есть Кутлак, Харакс, Алустон в Крыму и Танаис между Ростовом и Таганрогом, но Херсонес безусловно самое значительное явление - прим.ред.). Это ж бесценное наследие! Не наше — общечеловеческое! Солидный кусок древнегреческого, а потом византийского города попы отжали уже давно (прости меня, Господи, я человек верующий, но не религиозный, мне посредники не нужны), восстановив очень сомнительный с архитектурной точки зрения храм Святого Владимира и придумав, что именно там благоверный князь крестил Русь. С той поры на чудесном берегу в Херсонесе нельзя купаться (плавки рядом с храмом — Боже упаси!), всё кругом утыкано баннерами с цитатами о патриотизме, а специально построенный магазин торгует «античными» фигурками воинов (made in China, естественно) и книжками Мединского.

И вот теперь новая беда: там, где археологи с величайшей осторожностью работали своими лопаточками и кисточками, экскаваторные ковши роют фундаменты под паломнический центр и отель. А может, и еще под что-то. Очень удобно: нагрешил, тут же покаялся, назавтра можно по новой. Культурные севастопольцы (Херсонес — район Севастополя) куда только не писали, последнее письмо — Пиотровскому. М-да, нашли кому писать... в свете его недавнего выступления. Лучше бы вообще молчал, что ли. Или людям такого ранга положено демонстрировать лояльность во всеуслышание? Безусловно. Вон Гоголь-центр закрывают (последним спектаклем будет «Я не участвую в войне» по стихам Юрия Левитанского; я его видела, великолепно, может, из-за него и закрывают, а может — просто из-за названия), Райхельгауза уволили (Школа современной пьесы — его детище — один из немногих столичных театров, где шло что-то стоящее). То есть надо или как Машков, или вали отсюда. (Официально утверждается, что Гоголь-центр не закрывают, но только меняют руководство - прим.ред.)

Вы связь улавливаете? Между кораблем с алыми парусами и немножко триколором, который плывет по Неве под «Беловежскую пущу», уничтожением истории в угоду сиюминутных выгод и увольнением талантливых людей?

Если вы это читаете — точно улавливаете. Но нас все меньше.