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Московский листок

Главная новость - я жив

Опубликовано 30.06.2022 автором в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства
Главная новость - я жив

Во всяком случае для меня. Приношу глубокие извинения за то, что несколько дней не было ни новостей, ни обновлений на ФОРУМе.мск - пришлось чуть-чуть полежать в хирургии 81-й больницы. Из Крыма приехал сразу на хирургический стол. С "острым животом" доехал, однако.

Но спасибо врачам и персоналу больницы - симпатичные, открытые люди, очень профессиональные.

Если кто не понимает, работа в скоропомощной больнице - это ад. В любой стране, но в нашей особенно. Зато, конечно, опыт приобретается невероятный.

Чтоб не было сомнений - никакого блата с моей стороны, лежал в четырехместной палате с нормальными такими мужиками - молодым инженером, моего примерно возраста дальнобойщиком и гастарбайтером из Узбекистана.

Условия, конечно, скромные, но ничего другого нам не положено. Кормежка, говорят, не очень, но я и не ел ничего, кроме минералки. Хотя технически оснащена больница очень прилично, в операционной мне даже понравилось - вполне-вполне... Потом заснул, конечно, предварительно попросив анестезиолога поберечь мои зубы - дорогие и менять долго. Куда ж мне без зубов?..

Но поберег, нормально. Спасибо отдельное.

Всё, уже дома, швы при мне, снимать еще через неделю. С перевязками сам справлюсь.

Всем спасибо, кто беспокоился...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Здравствуйте написал 30.06.2022 18:53
Аппендикс дело понятное, а куда подевался хахахахаддд? Роды? Или в армию забрали?
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