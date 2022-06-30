МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Это в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.

При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.

Не очень я понимаю, как это укладывается в голове украинских дипломатов - разрыв дипотношений при сохранении консульских, но если у них канцлер Германии, которая снабжает их оружием и кормит не меньше миллиона их беженцев - это обиженная ливерная колбаса, то почему нет?

Сирийское руководство сейчас, наверно, рвет на попе волосы - как же они теперь без дипотношений с Украиной...