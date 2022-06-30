В Москве откроют новый Ельцин центр: всё для людей, но для каких именно? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Главная новость - я жив https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Куда ушли с острова Змеиный? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Нацисты из "Азова" возвращены Киеву 4 В Москве откроют новый Ельцин центр: всё для людей, но для каких именно? 5 МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией https://forum-msk.org/material/news/1...



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