Отключили рабочего от общественной жизни

Многие сейчас ругают, разносят по кочкам жизнь в Советском Союзе. Это в основном люди свободных профессий, элитный народ, а также политические деятели, которые стремятся показать, что они такие молодцы, разрушили старое, схватили за хвост свободу. Эти люди, очевидно, видят главную беду гражданского общества в прежнем Союзе, что оно не было разделено на богатых и бедных, все были равны. И обращались друг к другу не уважительно - «господин», а просто - «товарищ». Таким идейным бойцам за новую капиталистическую жизнь раздали государственные должности, и они превратили свободу в обыкновенный беспредел. Никто их не может теперь остановить. Народного контроля нет, а от вертикали власти, очевидно, можно откупаться взятками. Коррупция превратилась в одну из главных систем управления страной. С помощью пачки денег данных чиновнику проталкивается нужное для человека решение. Разоблачают только тех, кого нужно убрать с дороги.

В 2021 году в России зарегистрировали более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности. На 9 тысяч больше, чем в 2019 году. Всего два примера из этого хлебного дела. Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ разоблачили своего сослуживца, из службы безопасности ФСБ, полковника Кирилл Черкалина. Он обвиняется во взяточничестве. Можно ли было по-честному за девять лет службы в ФСБ заработать на пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 объектов нежилой недвижимости и две машины. А еще накопить 800 млн. рублей, 72 млн. долларов и 8 млн евро, часть из которых полковник хранил у родителей? По версии следствия, Черкалин причастен к мошенничеству в отношении владельца строительной компании и получении взяток в размере 850 тысяч долларов.

Во взяточничестве, причем в особо крупном размере, попался замглавы Якутска по развитию территорий Василий Гоголев. Следствие заподозрило чиновника в получении имущественных прав на квартиры в строящемся доме в Якутске. Общую стоимость недвижимости, переданной Гоголеву, силовики оценили в 114 млн. рублей. Такую взятку чиновник получил за выдачу разрешения на увеличение этажности многоквартирного дома с 13 до 16 этажей. Стоит ли дальше перечислять преступные сделки наших чиновников?

Наше власть напугана забастовками, рабочим движением 90 годов. Президент и Госдума, в которой, кстати, нет представителей от рабочих, каждый день подкидывает чиновникам какие-то поблажки, а для простого человека урезают вольности: сюда не ходи, это не говори, а за это ещё больше плати. Многие из нашей элиты захлебываются в роскоши и даже не обращают внимания на то, как живет остальная страна, которая не на сцене, а барахтается в нищете в деревнях, малых городках, на заводах. Этим болотным гражданам нашей страны даже дали кличку «нищеброды», может быть, это подаренное звание и в паспорта заносить. Работу сейчас в каком -то отдаленном поселение трудно найти. Люди бросают семьи, уезжают на вахтовую службу за тысячу верст. Пустеют наши просторы, закрываются школы, поликлиники.

На фоне этой нищеты проявилась недавно на экране сладкая улыбка Филиппа Киркова, он пышно справлял в красивом месте свой юбилей, на это он потратил более тридцати миллионов и получил массу подарков, большинство из них стоимостью около миллиона. Подобной жизнью живут и друзья Филиппа, они не совсем обитают в нашей стране, а порхают над ней, а под их крыльями, внизу нарастает с необыкновенной силой количество бедных. Самое любимое занятие наших богатеев, считать количество собственных квартир, вилл. Многие из этих дворцов годами ждут приезда хозяев, но нет у этих хозяев возможности жить сразу во всех своих домах. Они куплены для престижа. По уровню социального неравенства, а проще говоря, по социальной несправедливости, мы на одном из первых мест в мире, заблудились в африканских джунглях. Власть не желает даже ввести прогрессивный налог для богатых. Не хочет слушать голос простого человека.

В советские времена я был во главе рабселькоровского движения. Это были голоса снизу, голоса рабочих. Мы боролись за справедливость на местах, на предприятиях. Наши критические материалы публиковали в газетах и сразу принимались по ним меры. А сейчас талдычат на каждом углу, что в те времена не было справедливости. Хочу сказать этим критикам, тогда умели слушать простого человека, это и есть настоящая демократия? Я, например, работая на Черемушкинском керамическом заводе, опубликовал статью, О том, как нашего директора, который пришел в главк по вопросу необходимой модернизации завода, выставил за дверь начальник главка. После публикации моей статьи на завод приехали представители министерства, ЦК, горкома. Поговорили с рабочими, убедились в правдивости статьи, и уволили начальника большого московского главка.

Боевой, говорящий народ в рабочих коллективах был по всей стране. Нас были тысячи, при каждой районной газете свои правдолюбцы. Критиковали начальство, говорили о хороших людях, показывали, как те собственными поступками старались улучшить жизнь. Никого за критику не могли уволить, закон не позволял. У меня сохранилось три больших телефонных книги с адресами рабкоров со всей страны, это были настоящие патриоты не только страны, но и своего города, предприятия. Люди говорили, их слышали, многое меняли по их предложениям. Именно такой была государственная политика.

По телевизору все время сейчас ищут добрых людей, чтобы они перечислили хоть небольшую сумму для спасения больного ребенка. И в это же время наши богатеи кидают щедрой рукой тысячи на концерты певцов, часто с фальшивыми голосами. Этим звездам в нашей большой стране раньше было тесно, границы были закрыты, они мечтали вырваться в другой мир, в Европу. И ворота открыли. Многие из них теперь идут не на встречу к зрителям с бурными аплодисментами, не с желанием поделиться с людьми душевным теплом, а рвутся к большим деньгам, у которых души нет. Обслуживают различные торжества богатых, подрабатывают у них на корпоративах, конечно за большие деньги Телеэкран забит жизнью этих звезд, разными их склоками.

Основная страна, где люди строят, стоят у станка, учат, лечат у нас в глубокой тени. Ни слова о них в газетах, ни эпизода на экране. А ведь все держится именно на этой спрятанной от публичности рабочей силе, а не на песнях героев шоу бизнеса.

Вот как обстоят дела в стране за телевизионным экраном. 35,4% российских семей не могут позволить себе купить даже пары подходящей по сезону обуви на человека. 80% семей испытывают трудности в том, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров и уложиться при этом в семейный бюджет.

Наиболее болезненно в нашей ситуации проблема бедности затронуло семьи с детьми, 48%.многодетных считаются бедными

Сама работа тоже не всегда дает возможности выбраться на простор, к свежему воздуху. 10,7% наших трудяг можно отнести к категории нищих, 27,5% — к бедным, у 37% заработок немного выше черты бедности. Такие расчеты сделала завсектором статистики труда, занятости и рынка рабочей силы НИИ статистики Росстата Любовь Уманец.

Вот сейчас проблема возникла с отдыхом, закрыли границы. Правительство, рекламщики ищут для туристов новые маршруты. А кто-нибудь слышал, чтобы рабочие с заводов вообще посещали иностранные курорты?

О жизни пенсионеров рассказывает 63-летняя Галина Сергеевна из Кирова. Она получает 11 800 рублей, пенсия мужа чуть больше — 14 000. Муж подрабатывал дворником, но стало тяжело этим заниматься в 69 лет, и он уволился.

На «коммуналку» за один месяц уходит у этой семьи 4500 рублей. Оставшуюся после всех платежей сумму Галина Сергеевна делит на 30 дней. Раньше гораздо меньше денег уходило на продукты. Теперь из-за подорожания приходится искать товары по акциям. Ни хорошей колбаски, ни мяса. Что поприличней, уже не для них. Честно говоря, надоело жить этим пожилым людям с оглядкой и отказывать себе во многом.

Вот сельская учительница, чья зарплата в месяц не превышает 10 тысяч рублей. Из ее жизни давно убраны все "хотелки". Она их просто не может себе позволить, ей на это нет денег. Живет она в обычном селе, чье население не превышает 600 человек. Одежду носит ту же самую, что 10 лет назад, и относится к ней крайне бережно, чтобы еще как можно дольше не пришлось покупать новую. Она никуда не выезжает, кроме областной и районной поликлиники, на дорогу нужны деньги. Она не покупает сыров, колбас, печенья, конфет. Для того чтобы попить чай, ей достаточно сахара на столе. В магазин идет обычно только за хлебом, молоком, кефиром.

Один из самых острых вопросов для всех людей — жилье. Жилищный вопрос больше всего беспокоит и Юлию из города Можга (Удмуртия). В семье трое детей. Юлия работает администратором в магазине, а мужа недавно сократили, убрав ставку по его должности. Средний доход семьи — 25 тысяч рублей, почти все деньги уходят на оплату ипотеки и потребительского кредита. А в остальном живут впроголодь. Поскольку город маленький, найти хорошо оплачиваемую работу очень сложно.

Муж 33-летней Оксаны из Омска работает в зарубежной компании. Зарплату мужу без объяснений сократили на 15%. Пока работа есть, что дальше будет — неизвестно». Теперь зарплата закрывает только базовые потребности, про отпуск, походы в кино и кафе больше речи нет — приходится забыть.

Все права власть отдала бизнесменам, они свои заведения превратили в исправительные колонии, издеваются над своими работниками, заставляют работать их ещё больше, и стараются заплатить за это намного меньше чем раньше, наживаются на бесправном народе.

Теперь и речи не может быть о публикации в прессе рабочим человеком рассказа о жизни на предприятие. Небольшая строчка с именем этого правдолюбца в прессе и его увольняют. Проверяют даже социальные сети. Люди боятся назвать свое имя, фамилию корреспондентам, убегают от них. Не удивительно, что в прессе появляются иногда только имена работников, без фамилий. Вот один из примеров нашей нынешней демократии, в социальных сетях некоторые сотрудники из московского метрополитена поддержали Навальнова. Их вычислили и уволили около 200 человек, якобы за выдуманные прогулы.

Во время перестройки мы зарегистрировали «Союз общественных корреспондентов России» и «Информационное агентство общественных корреспондентов». После первых шагов работы наших организаций в новом, наспех созданном государстве, одного нашего активиста избили, второму дверь подожгли, третьего уволили. Мы поняли, что в таких условиях, при такой демократии говорить правду невозможно. И тысячи человек, которые были лидерами в трудовых коллективах, прикусили язык, замолчали.

Во время перестройки было много различных демократических тусовок, людей из рабочей среды я там не замечал. Хотя без голосов рабочих нам демократическое государство не построить. Я опубликовал тогда в «Известиях» статью «Рабы страну с колен не поднимут». Когда я напоминал об этой теме во время различных тусовок, мнимые демократы, от меня отмахивались, как от злого духа. Для этих людей главное было, захватить властные должности. Результат налицо. Рабочие объединение на предприятиях стали невозможны. Профсоюзы ФНПР стали как бы охранной службой для директорского корпуса. Кто заикнется о создании других, свободных профсоюзах, его сразу увольняют. Всех работников превратили в одиночек, а одиночки ничего не могут противопоставить административной силе. Чтобы выжить прячутся друг за другом, уходят в тень. Эти люди боятся раскрыться, сказать свое слово. Обыкновенные рабы. Но и многим демократам тоже теперь приходится прятаться от власти. Они побрезговали голосами рабочего класса и получили свое.

Сейчас у нас главным врагом является Америка. В 90 годы я имел большие связи в рабочем движение, меня пригласили в руководство новых профсоюзов ФНПР. С председателем Клочковым мы решили, что в старые профсоюзные ряды нужно влить новую струю, рабочих лидеров. Отбирали этот народ, устраивали просмотр, выслушивали их мнение. И вот многих пригласили на пленум, где сидели заржавевшие от бюрократии профсоюзные кадры. Раньше профсоюзы были на подхвате, они шли после парткомов, а тут им стали отводить первые роли. Они и в этот момент решили спрятаться за другими фигурами. Шло заседание, дали выступить одному рабочему лидеру, другому. Они рассказывали, как прежние профсоюзы, оказавшись в новой ситуации, ложатся под директоров. И зал засвистел, затопал ногами. Мои друзья, рабочие встали и ушли с этого сборища «свистунов».

Я написал Клочкову докладную, подсказал, что нужно сделать, чтобы старые профсоюзы превратились в настоящих защитников работников. Он мою докладную спрятал, очевидно, далеко и забыл про неё. Тогда я написал заявление на увольнение. Как мне рассказывали, мой уход очень расстроил Клочкова, он три дня никого не принимал. А вскоре «свистуны» убрали и Клочкова.

Сейчас Америка для нас главный враг. В годы перестройки я взял интервью у американского посла. Его главная мысль, была в том, что нужно делать все, чтобы у нас не было бедных. Потом на меня вышел приехавший из Америки зам. госсекретаря США. Он хотел побеседовать с Клочковым. Но тот отказался, боялся запятнать себя этой встречей. Поручили провести эту встречу мне. Встреча произошла у меня дома, на кухне. И опять разговор о том, что нужно делать все, чтобы не было у нас бедных.

И американцы, вместо строительства у нас военных баз, создали у нас учебный центр от своих профсоюзов, стали учить наших рабочих, как защищать свои права. Стали создавать настоящие, свободные профсоюзы. Много было создано тогда у нас таких рабочих организаций. Но пришел Путин и выставил с позором из страны этот центр и учителей из-за океана. С его благословения приняли новый Трудовой кодекс, по которому борьба, забастовки работников за свои права стали невозможны.

Вот так мы и живем. Превратили рабочего в молчаливого раба, это и есть главный успех, которого наша страна достигла за последние 20 с лишним лет. А рабкоров сейчас назвали бы «инагентами». Они борются за права и лучшую жизнь работника, а это уже влияния Запада. Это нам завезли как бы ещё американцы во время перестройки.