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Московский листок

Путин назвал главный пункт мировой повестки для человечества

Опубликовано 01.07.2022 в разделе комментариев 0

путин разведка кремль
Путин назвал главный пункт мировой повестки для человечества

Президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, назвал главный пункт мировой повестки, которая бы объединяла человечество, сообщает ТАСС: «На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин. 

Он пояснил, что многополярность мира представляет собой свободу стран и народов и их естественное право на свой путь развития, сохранение своей самобытности и уникальности. 

«В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — добавил президент.

***

Честно говоря, после такого замаха - мировая повестка для человечества - ждаль чего-то глобального, мощного. Ну хотя бы горбачевского "нового мышления". А вышел мелкий пук какой-то...

Не Нагорная проповедь, а отчет о проведении субботника на семиструйской фабрике.

И почему главная повестка для человечества оглашается вдруг на собрании СВР по случаю 100 лет нелегальной разведки (которая, насколько мне известно, на несколько сот лет старше)?

Шпионы всех стран - соединяйтесь?!

Это не говоря о том, что Россия сейчас не в том положении, чтобы провозглашать что-то человечеству. Мы в нашей исторической миссии по самую по нижнюю губу.

А.Б.



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