Переселяйтесь на Дальний Восток, и будет вам счастье...

Завод «ДНС Лес» выставлен на продажу на популярной площадке объявлений «Авито. Цена предприятия - 550 миллионов рублей.

Официальный запуск производства состоялся в июне 2020 года, завод стал первым на Дальнем Востоке предприятием, специализирующимся на выпуске плит OSB. Предприятие входило в группу компаний DNS, находится в Спасске-Дальнем и намеревалось снабдить рынок Дальневосточного региона и соседних стран АТР строительным материалом, который купить можно было только в центральной России.

В ноябре 2021 года стало известно о сокращении производства и штата сотрудников. Работу потеряли более 150 человек. Причинами решения об остановке производства пресс-служба компании назвала постоянно меняющееся законо­дательство в лесной отрасли, отсутствие у предприятия лесных участков в аренде, расчёт предпринимателей на то, что государство откажется от вывоза древесины и сделает ставку на лесо­перерабатывающие производства, не оправдался.

Одновременно с этим стало известно о продаже структурами Абрамовича RFP Group, активы которой включают «Амурское пароходство» и «Дальлеспром», крупнейшую лесопромышленную компанию Дальнего Востока, японскому холдингу Iida Group Holdings.

RFP Group арендует участки с правом вырубки 3,7 млн кубометров в год.

Вот так в России закрываются крупные предприятия, а российские ресурсы переходят в собственность недружественных стран.