Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Переселяйтесь на Дальний Восток, и будет вам счастье...

Опубликовано 01.07.2022 автором Валентин Мохнатый в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Переселяйтесь на Дальний Восток, и будет вам счастье...

Завод «ДНС Лес» выставлен на продажу на популярной площадке объявлений «Авито. Цена предприятия - 550 миллионов рублей.

Официальный запуск производства состоялся в июне 2020 года, завод стал первым на Дальнем Востоке предприятием, специализирующимся на выпуске плит OSB. Предприятие входило в группу компаний DNS, находится в Спасске-Дальнем и намеревалось снабдить рынок Дальневосточного региона и соседних стран АТР строительным материалом, который купить можно было только в центральной России.

В ноябре 2021 года стало известно о сокращении производства и штата сотрудников. Работу потеряли более 150 человек. Причинами решения об остановке производства пресс-служба компании назвала постоянно меняющееся законо­дательство в лесной отрасли, отсутствие у предприятия лесных участков в аренде, расчёт предпринимателей на то, что государство откажется от вывоза древесины и сделает ставку на лесо­перерабатывающие производства, не оправдался.

Одновременно с этим стало известно о продаже структурами Абрамовича RFP Group, активы которой включают «Амурское пароходство» и «Дальлеспром», крупнейшую лесопромышленную компанию Дальнего Востока, японскому холдингу Iida Group Holdings.

RFP Group арендует участки с правом вырубки 3,7 млн кубометров в год.

Вот так в России закрываются крупные предприятия, а российские ресурсы переходят в собственность недружественных стран.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы спецоперацию на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Москве откроют новый Ельцин центр: всё для людей, но для каких именно?
В Москве откроют новый Ельцин центр: всё для людей...
30.06.2022
Будет ли ядерная война?
Будет ли ядерная война?
20.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Пока, думаю, война с Норвегией на повестке дня не стоит... (1)
Писать не значит быть в оппозиции (0)
Переселяйтесь на Дальний Восток, и будет вам счастье... (0)
Отключили рабочего от общественной жизни (2)
Путин назвал главный пункт мировой повестки для человечества (8)
В Москве откроют новый Ельцин центр: всё для людей, но для каких именно? (0)
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией (7)
Главная новость - я жив (13)
Дождаться своего Дориана Грея (3)
Куда ушли с острова Змеиный? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: В Эстонии подсчитали ущерб от антироссийских санкций
Дарья Митина Дарья Митина: Немного успокоившись
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Ядерный ужас Путина": Как западные СМИ реагируют на предоставление Белоруссии "Искандеров"
Дарья Митина Дарья Митина: Размен такой
Дарья Митина Дарья Митина: Можно ли избавиться от кредитной кабалы самому?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss