Писать не значит быть в оппозиции

Всю сознательную жизнь выписываю газету "Правда", в том числе и последние 22 года. С каждым годом газета дорожает а читать нечего. Пиар Зюганова, который уже всю плешь проел. Не думайте, что только мне. Об этом можно судить по тиражу. Он все годы составляет 100 тысяч 300 экземпляров. Значит Зюганов содержит газету, а подписчиков с каждым годом стаёт всё меньше и меньше. Почему? Да потому что писанина Зюганова не имеет никакого отношения к действительности, к жизни простого народа, да и к жизни чиновников, депутатов и просто воровского люда.

Вот 21 июня Г.Зюганов выступил перед депутатами. Отличное выступление и это происходит уже более 20 лет. Приводит выступление президента. "В апреле прошлого года президент выступил со своим Посланием и подтвердил, что мы должны войти в пятёрку наиболее развитых стран мира, одолеть вымирание, преодолеть бедность и всё сделать, чтобы прорваться в новейших технологиях". Да это так. "Но в бюджете не появилось даже намёка ни на прорыв в новых технологиях, ни тем более на борьбу с вымиранием. В результате за прошлый год мы потеряли почти миллион человек". У меня и у моих земляков появилась такая мысля. Президент говорит уже 22 года всё правильно, но ничего не делается. Жизнь народа сокращается, бедность растёт, производство не увеличивается. Например, Британская компания Diаgeo производила в России различного вида сортов водки с 2006 года, а теперь закрывает производство. Американская компания "Bumper" производила подсолнечное масло тоже закрывает производство. C автомобилями мы все знаем. Что - нибудь российское производство делает самостоятельно без инородных капиталистов, которые выводят миллиарды в свои страны. Точно так же говорит и Геннадий Андреевич, но тоже ничего не делается. И вот народ теперь судачит: толи президент взял моду от Зюганова или наоборот Зюганов у президента. Разницы нет никакой, а страна деградирует вместе с народом.

Далее Геннадий Андреевич сравнивает выступление президента на ПМЭФ с программой КПРФ. Разногласий нет именно об этом и говорит народ, толку то нет никакого. Олигархи, чиновники вывезли из страны триллионы долларов и никто не собирается их возвращать, а тем более теперь многие Западные страны и США замораживают российские миллиарды и даже недвижимость. Все, в том числе президент, лидер КПРФ знали, что из страны выводятся миллиарды, но мер не принимали. Более того миллиарды выводили Набиуллина и Силуанов и выводили народные деньги, и тоже никаких мер никто не принимал. На какие шиши сейчас поднимать экономику, когда специальная военная операция на Украине расходует в сутки миллиард рублей. Что же делает лидер оппозиции? Печатает в газете своё выступление под заголовком "Избавиться от политической глухоты". Надо избавляться не от глухоты, а от не компетенции руководства страны и правительства и нынешней оппозиции.

Многие мои земляки перестали понимать Геннадия Андреевича. Откуда он взял, что Китай будет нас поддерживать, при этом поддержал все санкции против России. Он прагматик и действует только в интересах своей страны. По какой цене Китай покупает у нас электроэнергию, нефть и другие материалы? Фраза Г.Зюганова. "Си Цзиньпин протянул нам руку и готов максимально способствовать выводу планеты из системного кризиса". Он плевал на планету кроме Тайваня и протянет руку если в Кремле будет сидеть настоящий Ленинец. А сейчас он использует Россию как дойную корову. Геннадий Андреевич не доволен тем кого Володин направил на форум. Однако начав выступление сказал: "Считаю, что председатель Госдумы поступил правильно, когда направил 50 человек на ПМЭФ". А сам не мог напроситься и выступил бы на форуме? Президент тоже много раз выступал на форумах и кажется на Мюнхенском и что получила страна?

"На форуме оказалась команда, которая затащила страну в нынешней тупик, ведёт себя так, будто в мире ничего не происходит". А вы сами чем заняты? У вас была возможность возглавить государство, а вы толи струсили, толи испугались ответственности и сдались без борьбы. Вы и сейчас даже не пытаетесь бороться, просто пишите хорошие статьи, которые никто не читает, а кто читает не знает что делать. Народу нужен лидер, имеющий авторитет. Г.Зюганов не имеет не только среди народа никакого авторитета, но и у руководства страны. Сколько он предлагал программ по выводу страны из кризиса, знакомил с этими программами президента и якобы он соглашался, но ничего так и не было сделано. Это и говорит, что никакого авторитета у Зюганова нет. И средств массовой информации игнорируют на обращения КПРФ. Куда пойдёшь если нет авторитета. Надо меньше говорить, а больше делом заниматься тогда и авторитет появится. Геннадий Андреевич в 2021 году после Послания президента полтора часа беседовал с президентом, он соглашался, но проблема так и осталась не тронутой. Речь шла о народовластии.

Далее повествует о низкой зарплате, по мнению Зюганова президент не знает о положении в стране с зарплатой. Президент знает и поэтому повышает минимальный размер оплаты труда ежегодно. Просто никто не просит повышения так , чтобы нельзя было отказать. Где мирные митинги, демонстрации, которые разрешены конституцией?

На таких выступлениях Зюганов всегда вспоминает Октябрь 1917 года, когда народ стал управлять страной и определять государственную политику. Это обеспечило колоссальный взлёт великой державы: и нашу Победу, и прорыв в космос, и достижения стратегического ядерного паритета. Но как только этот суверенитет был предан, так посыпались все конструкции государства. А кто предал? Надо было Геннадию Андреевичу продолжить это повествование. В 1996 году у него была возможность поддержать конструкцию и даже укрепить, но лидер коммунистов толи струсил, толи испугался ответственности, то есть не был уверен в себе, а вот выступать и писать хорошие доклады и статьи мастер, которые власть даже не рассматривает, иногда соглашается, чтобы он отстал и всё идёт как идёт, и как построил Ельцин.

По мнению Зюганова есть суверенитет экономический и технологический. Президент чётко определил эти понятия, но принятый бюджет не позволяет осуществить суверенитет. Нельзя разделять суверенитет на экономический и технологический. Если есть суверенитет экономический то и будет технологический. В России весь экономический суверенитет оказался за пределами страны и в США, и в Германии, и в Великобритании , и даже на Кипре и других остовах. И Геннадий Андреевич не винит ни себя, ни своих коллег по партии, что предали страну и народ, а теперь всё перекладываете на других и то только в болтовне, дел то никаких нет, правда кроме возложения цветочком, здесь вы мастера.