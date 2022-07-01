Анатолий Баранов: Пока, думаю, война с Норвегией на повестке дня не стоит...

Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.

По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.

Как стало известно, причиной этого являются антироссийские санкции.

Еще одна блокада? Норвегия решила поиграть в Литву? Или это скоординированная политика НАТО по отсечению от России «заморских территорий»?

— Я бы не стал недооценивать амбиции Норвегии, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — У этой страны много денег, настолько, что они не интересуются вступлением в ЕС, у них сильный военно-морской флот и есть некоторые исторические амбиции.

— Чем мотивирована Норвегия? О каких санкциях речь? При чем тут продовольствие?

— По продовольствию там ограничений нет пока, консул на Шпицбергене сообщил, что контейнер с продовольствием поступил и его хватит до августа. Речь о технологическом оборудовании, которое необходимо, в том числе и для безопасности работ. Норвегия решила присоединиться к санкциям, судя, по всему, из соображений перспективы — а вдруг Россия потерпит поражение, и тогда Норвегия получит какие-то преференции в регионе, улучшит свой геополитический статус.

— Баренцбург хоть находится в Норвегии, по сути, российский поселок. Имеет ли Норвегия право не пропускать грузы? Что об этом говорит Шпицбергенский трактат?

— Шпицбергенский трактат весьма чётко говорит, что грузы в Баренцбург — это внутреннее дело России. Здесь идёт грубое нарушение международного соглашения.

— Нет ли ощущения, что глобальная цель тут — заставить Россию уйти со Шпицбергена, разорвать Шпицбергенский трактат и снять с островов статус демилитаризованной зоны и разместить там базу НАТО?

— Не думаю, что НАТО так уж нужна база на Шпицбергене, а вот вытеснить Россию оттуда — это серьёзная заявка в будущей битве за Арктику.

— Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что отказ МИД Норвегии разрешить завезти продукты российским вахтовикам на Шпицбергене ставит под вопрос суверенитет Норвегии над этим островом. Ну, поставить под вопрос мы все, что угодно можем, а как реально будем решать проблему? Какие есть юридические основания для этого?

— Клишас может писать и говорить, что угодно. Начнём с того, что о продуктах вахтовикам пока речи не идёт. Но если Норвегия ограничивает грузопоток в Баренцбург, а это не экспорт, это сугубо внутренний товарооборот, то Россия в принципе имеет право требовать восстановления законности, в том числе и силой. Но пока, думаю, война с Норвегией на повестке дня не стоит…